Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25
Клуб «Днепр-1» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25.
По информации ТаТоТаке, днепровский клуб отправил письмо в Общее собрание Украинской премьер-лиги о снятии с чемпионата. Письмо было подписано генеральным директором «Днепра-1» Антоном Фурсовым.
В прошлом сезоне «Днепр-1» финишировал на четвертом месте с 52 очками. Уже после завершения сезона у команды возникли финансовые трудности, спонсора найти не удалось, а лидеры команды нашли новые клубы.
Ранее УАФ ответила на запрос УПЛ относительно исключения «Днепра-1».
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