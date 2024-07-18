Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу

Клуб «Днепр-1» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25.

По информации ТаТоТаке, днепровский клуб отправил письмо в Общее собрание Украинской премьер-лиги о снятии с чемпионата. Письмо было подписано генеральным директором «Днепра-1» Антоном Фурсовым.

В прошлом сезоне «Днепр-1» финишировал на четвертом месте с 52 очками. Уже после завершения сезона у команды возникли финансовые трудности, спонсора найти не удалось, а лидеры команды нашли новые клубы.

Ранее УАФ ответила на запрос УПЛ относительно исключения «Днепра-1».