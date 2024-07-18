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  4. Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 20:36 |
970
1

Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу

Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25

18 июля 2024, 20:36 |
970
1
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» снялся с розыгрыша чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25.

По информации ТаТоТаке, днепровский клуб отправил письмо в Общее собрание Украинской премьер-лиги о снятии с чемпионата. Письмо было подписано генеральным директором «Днепра-1» Антоном Фурсовым.

В прошлом сезоне «Днепр-1» финишировал на четвертом месте с 52 очками. Уже после завершения сезона у команды возникли финансовые трудности, спонсора найти не удалось, а лидеры команды нашли новые клубы.

Ранее УАФ ответила на запрос УПЛ относительно исключения «Днепра-1».

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Днепр-1
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ZANREGENT1993
Теперь вакантное место по идее разыграют ЛБ,Эпицентр,Металлист 1925 и Минай,либо будет 15 команд и в каждом туре каждая из команд будет получать автоматически +3 очка,то есть за два круга +6 очков каждой команде.
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