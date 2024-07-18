УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1

Украинская ассоциация футбола ответила на запрос УПЛ относительно исключения «Днепр-1» из УПЛ.

«Основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК «Днепр-1» (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025 по состоянию на сегодня отсутствуют.

Вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжения членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ. УАФ обращается с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ», – говорится в заявлении.

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