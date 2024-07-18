Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 16:20 | Обновлено 18 июля 2024, 17:25
1879
5

УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1

Украинская ассоциация футбола не видит оснований для рассмотрения вопросов по клубу

18 июля 2024, 16:20 | Обновлено 18 июля 2024, 17:25
1879
5
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
УАФ

Украинская ассоциация футбола ответила на запрос УПЛ относительно исключения «Днепр-1» из УПЛ.

«Основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК «Днепр-1» (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025 по состоянию на сегодня отсутствуют.

Вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжения членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ. УАФ обращается с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ», – говорится в заявлении.

СК Днепр минус один
Читайте также:
СК Днепр минус один

Фото полного письма

По теме:
В Металлисте 1925 озвучили позицию по замене Днепра-1 в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бывшего голкипера Зари
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина снова упала в рейтинге ФИФА
Футбол | 18 июля 2024, 11:45 10
Украина снова упала в рейтинге ФИФА
Украина снова упала в рейтинге ФИФА

Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026

Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 18 июля 2024, 08:15 3
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем

Реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Футбол | 17.07.2024, 20:28
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18.07.2024, 07:54
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Футбол | 18.07.2024, 14:40
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergey Romanchik
Конченые и УАФ и УПЛ.. Друг на друга перекидывают... Допустили эту ху..ту-1 к Еврокубкам....Как проходят у нас клубы лицензирование? А..Пусть тормоз ЭээАнрюша выйдет ..Напишите ему на бумажке пусть прочитает....Цирк 
Ответить
+4
nick07
в принципі якщо згідно регламенту саме УПЛ визначає надану заявну документацію, її відповідність і т.п., то цілком логічно що УАФ "вмиє руки". 
Прийдеться тепер дирекції УПЛ брати на себе відповідальність 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Yevginarius
нахіба стільки сволоти в кабінетах? уаф, упл, хуєпл, і інша срань? Ще в міністерство аграрної промисловості напишіть підараси
Ответить
0
Андрей⚒️
Ясно  никто не виноват, друг на друга всё перекладывают. Клоуны 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 36
Футбол
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 12
Футбол
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
17.07.2024, 06:35
Снукер
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 10
Бокс
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем