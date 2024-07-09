И дня не проходит без печальных новостей из лагеря «Днепра-1». Клуб, имеющий, по словам его почетного президента Юрия Березы многомиллионные долги, пытается путем тотальной распродажи футболистов погасить эти долги и в итоге остаться в обойме УПЛ. Однако на данный момент получается лишь первая часть плана: продажа футболистов. А вот останется ли днепровский клуб среди сильнейших, и сыграет ли его команда в квалификации Лиги конференций против «Академии Пушкаша», пока что неизвестно.

Откровенно говоря, разобраться в перипетиях днепровских футбольных мытарств достаточно сложно. Это как раз тот случай, что непременно понадобятся горячительные напитки, настолько все запутано.

Тем не менее, мы таки попытались свести все к общему знаменателю. И вот что из этого получилось.

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Сразу отмечу, то есть повторюсь, что по состоянию на сейчас официальной бумаги о снятии «Днепра-1» с чемпионата страны УПЛ не получала. Об этом недавно заявил руководитель Лиги Евгений Дикий. Однако, как мы понимаем, этот вопрос так или иначе должен разрешиться, ведь старт нового сезона УПЛ назначен на третье августа, а играть против венгерского клуба в еврокубках нужно и того раньше – 25 июля.

Тем не менее, по имеющейся информации, днепровская команда еще не вышла из «творческого отпуска». И не начала подготовку к новому сезону. Главный тренер коллектива Юрий Максимов пока что остается на месте, и слухи о его переезде в «Черноморец» так и остались слухами.

Но вот кем будет руководить Юрий Вильевич, это вопрос. Точнее, задачка со звездочкой. Дело в том, что сейчас в команде не соберется и 11 игроков для стартового состава. И это с учетом футболистов молодежки.

Ведущие игроки давно покинули «Днепр-1». У некоторых футболистов закончились сроки договоров с клубом. А некоторые просто «сидят на чемоданах», ожидая хотя бы какого-то официального разрешения ситуации.

По слухам, лишь пять игроков первой команды сейчас остаются в «Днепре-1»: Юрчук, Третьяков, Баденко, Горин и Кивинда.

А вот ушедших в разы больше.

Футболистами «Полесья» стали Гуцуляк, Бабенко и Волынец. Там же может оказаться и Сарапий. Состав «Динамо» пополнили Пихаленок, Рубчинский, а еще в составе «бело-голубых» могут оказаться молодые Гаджиев и Хань. В «Александрию» ушли Филиппов, Гребенок и Шолупец, в «Металлисте 1925» могут оказаться Пасич и Кравец. Сваток уехал в МЛС. «Карпаты» претендуют сразу на четырех игроков «Днепра-1» - Кинарейкина, Когута, Мирошниченко и Адамюка. Очеретько вернулся в «Шахтер», а Бланко – в чемпионат Мексики.

Что делать в сложившейся ситуации Юрию Максимову, не могу даже представить. Ситуация не просто тяжелая, она критическая. И разрешится ли она в положительную сторону – вопрос фактически риторический.

И этот вопрос напрямую связан с заточением в СИЗО небезызвестного бизнесмена Игоря Коломойского, который до того, как оставался на свободе, был, скажем так, теневым кардиналом днепровского клуба. По слухам, именно Игорь Валериевич являлся главным инвестором «Днепра-1». И пока у него дела шли более-менее, и клуб оставался на плаву. А как только дела ухудшились, причем настолько, что Коломойский оказался в камере, ни о каком финансировании клуба речи уже не было. Как говорится, не до жиру.

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Теперь о долгах. По имеющейся информации, и команда, и обслуживающий персонал, и работники клуба и базы в нынешнем году зарплаты еще не видели. И, кстати, сотрудники клуба начали уходить восвояси сразу же по окончании минувшего сезона. Поговаривают, что ухаживать за полями на базе, как и за газоном «Днепр Арены», сейчас просто некому.

За долги, но не нынешние, а перед бывшим наставником команды Александром Кучером, на клуб был наложен трансферный бан. Еще в мае. Об этом признался коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман. Он же фактически первым и уведомил широкую общественно о том, что «Днепр-1» дышит на ладан. Точнее, так: «Днепр-1» почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть».

Но пока что этой смелости никто так и не набрался. По информации всезнающих инсайдеров, клуб «почти не дышал» уже и во второй части минувшего сезона. Но чемпионат удалось доиграть благодаря помощи со стороны президента «Полесья» Буткевича, который дал в долг днепровскому клубу порядка пяти миллионов евро. А дальше, как говорится, сами.

Но коль началась тотальная распродажа игроков, значит днепровский клуб не нашел возможность выхода из ситуации иными способами. И вот в этой связи можно говорить о том, о чем я упоминал выше – о сложности разобраться в ситуации.

СК Днепр-1. Андрей Русол, Вячеслав Фридман и Евгений Селезнев (слева направо)

Фридман, первым заявивший о «смелости констатирования смерти» клуба, чуть позже включил задний ход. И заявил, что, дескать, у него есть два инвестора, готовых вкладывать свои деньги в проект. Но кто эти желающие – коммерческий директор распространяться не стал.

Не пролил свет на ситуацию и почетный президент клуба Юрий Береза. По его словам, он со своим сыном Максимом, который является президентом «Днепра-1», не вникали в клубные дела с марта 2022-го, когда оба пошли на войну против рашистов. А вот когда совсем недавно Береза-старший наконец-то «вник», то, по его словам, прозрел. В том смысле, что понял, насколько тяжелая в клубе финансовая ситуация.

Опять-таки, и Береза в одном из интервью заявил, что у него тоже есть два желающих инвестора, которые готовы вложить свои средства в клуб и сохранить футбольную команду для города.

Более того, почетный президент «Днепра-1» готов вместе с сыном покинуть клуб, лишь бы этот клуб функционировал и дальше.

А еще со слов Березы удалось узнать, что один из нынешних инвесторов «Днепра-1» Андрей Русол переходит на работу в «Карпаты». Наверное, именно поэтому во львовской команде могут оказаться аж четверо игроков «Днепра-1».

Возможным сменщиком Русола в «Днепре-1» может стать Евгений Селезнев. Опять-таки, если днепровский клуб будет существовать и дальше.

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Ежели этого не произойдет, то тогда место днепрян в УПЛ займет, скорее всего, непотопляемый «Минай». Хотя на сей счет нет прямой нормы регламента УПЛ. Может случится и так, что «Минай» с «Металлистом 1925» в очном матче разыграют пропуск в Премьер-лигу.

А вот если днепряне не смогут выйти на матчи Лиги конференций против «Академии Пушкаша», то в этом случае заменить команду на, скажем, «Рух», к сожалению, не получится. Ибо согласно регламенту УЕФА, замена еврокубкового полпреда не предусмотрена. Тем более в ситуации, когда до первого матча остаются считанные дни. Ежели днепряне не выйдут на игру против венгров, им просто засчитают техническое поражение, и «Академия» автоматически пройдет в следующий раунд.

Однако об этом сейчас хочется говорить меньше всего. Пока остается хотя бы призрачная надежда на спасение клуба, в нее нужно верить.

Беда лишь в том, что эта надежда действительно призрачная.