БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Почетный президент «Днепра-1» жестко раскритиковал менеджмент клуба
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза жестко раскритиковал менеджмент спортивного клуба:
«Хочу сказать следующее: ни Коломойский, ни Русол, ни Фридман не имеют отношения к созданию СК «Днепр-1». Потом они стали партнерами, но создавалось все это без них. За деньги, которые исчезли, придется отвечать. Слышал о возможности отстранения Русола. А почему только его, почему не Фридмана? Кто довел клуб до такого состояния? Менеджмент. Надо было жить по деньгам».
Ранее Юрий Береза поделился планами относительно будущего «Днепра-1».
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Батальон "Днепр-1" был создан в 2014 году и состоял в основном из добровольцев. Он был одним из первых добровольческих подразделений, сформированных для борьбы с пророссийскими сепаратистами и защиты территориальной целостности Украины.
Коломойский, в то время занимавший пост губернатора Днепропетровской области, активно поддерживал это подразделение финансово и организационно.
Поддержка Коломойского включала финансирование закупок оружия, оборудования, обмундирования и других необходимых ресурсов для батальона. Это позволило "Днепр-1" стать одним из наиболее боеспособных и эффективно действующих подразделений в зоне конфликта.
(NV)
Но это точно не СК Днепр-1.)
За баранів українців сприймає.