БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза жестко раскритиковал менеджмент спортивного клуба:

«Хочу сказать следующее: ни Коломойский, ни Русол, ни Фридман не имеют отношения к созданию СК «Днепр-1». Потом они стали партнерами, но создавалось все это без них. За деньги, которые исчезли, придется отвечать. Слышал о возможности отстранения Русола. А почему только его, почему не Фридмана? Кто довел клуб до такого состояния? Менеджмент. Надо было жить по деньгам».

Ранее Юрий Береза поделился планами относительно будущего «Днепра-1».