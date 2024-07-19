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  4. БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 12:59 |
669
4

БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»

Почетный президент «Днепра-1» жестко раскритиковал менеджмент клуба

19 июля 2024, 12:59 |
669
4
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Игорь Коломойский

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза жестко раскритиковал менеджмент спортивного клуба:

«Хочу сказать следующее: ни Коломойский, ни Русол, ни Фридман не имеют отношения к созданию СК «Днепр-1». Потом они стали партнерами, но создавалось все это без них. За деньги, которые исчезли, придется отвечать. Слышал о возможности отстранения Русола. А почему только его, почему не Фридмана? Кто довел клуб до такого состояния? Менеджмент. Надо было жить по деньгам».

Ранее Юрий Береза поделился планами относительно будущего «Днепра-1».

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Юрий Береза Игорь Коломойский Вячеслав Фридман Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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odiniznashih
По четным президентом был Берёза, а по нечётным Беня.
Все они причастны к афере с самого начала.
Нельзя обанкротить клуб, а потом создать  другой и объявить его преемником
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+2
Prunus armeniaca
  Игорь Коломойский – украинский бизнесмен и олигарх, который сыграл важную роль в финансировании батальона "Днепр-1" во время антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. 
 Батальон "Днепр-1" был создан в 2014 году и состоял в основном из добровольцев. Он был одним из первых добровольческих подразделений, сформированных для борьбы с пророссийскими сепаратистами и защиты территориальной целостности Украины.
  Коломойский, в то время занимавший пост губернатора Днепропетровской области, активно поддерживал это подразделение финансово и организационно. 
 Поддержка Коломойского включала финансирование закупок оружия, оборудования, обмундирования и других необходимых ресурсов для батальона. Это позволило "Днепр-1" стать одним из наиболее боеспособных и эффективно действующих подразделений в зоне конфликта.
  
 (NV)
 
  Но это  точно не СК Днепр-1.)
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0
Андрей Головнин
Так и  живём ! Везде хотят урвать! Пипец!
Ответить
0
Remark
Ахаха  
За баранів українців сприймає.
Ответить
-1
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