ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 исключен из УПЛ. Кто его заменит? Есть два предложения

Сегодня, 19 июля, на Общем собрании участников Украинской Премьер-лиги было рассмотрено заявление СК «Днепр-1» о снятии с соревнований и изучены возможные варианты для замены днепровского клуба в сезоне 2024/25.

Представители клубов УПЛ приняли решение удовлетворить просьбу СК «Днепр-1» исключить команду из состава участников соревнований.

После этого по результатам рейтингового голосования были определены два предложения на рассмотрение и утверждение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента по замене СК «Днепр-1».

Первое предложение, которое набрало наибольше количество голосов, – предоставить место в УПЛ ФК «Минай».

Второе предложение – провести переходной турнир при участии 4 команд («Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр»), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне 2024/25.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено Исполкомом УАФ.