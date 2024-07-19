Украина. Премьер лига19 июля 2024, 14:24 |
2527
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Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Большинство проголосовало за «Минай»
19 июля 2024, 14:24 |
2527
13
19 июля состоялось Общее собрание УПЛ, на котором клубы определяли, кто заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше чемпионата.
По информации ТаТоТаке, большинство клубов проголосовало за возвращение в Премьер-лигу «Миная».
Результаты голосования всех клубов:
- За «Минай» – 8 голосов («Верес», «Заря», «Ингулец», «Кривбасс», ЛНЗ, «Оболонь», «Полесье», «Шахтер»)
- За «Турнир четырех» между «Минаем», «Металлистом 1925», «Левым Берегом» и «Эпицентром» – 5 голосов («Динамо», «Александрия», «Рух», «Черноморец», «Колос»)
- Воздержались – 2 команды («Карпаты» и «Ворскла»)
Сообщается, что оба варианта определения замены «Днепру-1» были направлены в Украинскую ассоциацию футбола.
Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил снятие спортивного клуба с соревнований УПЛ.
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