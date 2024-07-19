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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 14:24 |
2527
13

Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1

Большинство проголосовало за «Минай»

19 июля 2024, 14:24 |
2527
13
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
ФК Минай

19 июля состоялось Общее собрание УПЛ, на котором клубы определяли, кто заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше чемпионата.

По информации ТаТоТаке, большинство клубов проголосовало за возвращение в Премьер-лигу «Миная».

Результаты голосования всех клубов:

  • За «Минай» – 8 голосов («Верес», «Заря», «Ингулец», «Кривбасс», ЛНЗ, «Оболонь», «Полесье», «Шахтер»)
  • За «Турнир четырех» между «Минаем», «Металлистом 1925», «Левым Берегом» и «Эпицентром» – 5 голосов («Динамо», «Александрия», «Рух», «Черноморец», «Колос»)
  • Воздержались – 2 команды («Карпаты» и «Ворскла»)

Сообщается, что оба варианта определения замены «Днепру-1» были направлены в Украинскую ассоциацию футбола.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил снятие спортивного клуба с соревнований УПЛ.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 13
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Андрій Шевченко
Турнір чотирьх був би більш логічним, але ахметівцям недобитим потрібні гарантовані бали.
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+7
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
Минай свет сделал на стадионе? или с фонариками играть будут?
справедливо   -  сделать турнир 4-х, а не чтобы другие клубы решали кому играть, а кому нет
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+3
fly
давайте вже проголосуєм за чемпіона. позориська
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+2
axylinam
Это напоминает сходняк воров в законе,  собрались и порешали, только вместо воров собрались олигархи и порешали
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+1
Игорек
Чому УАФ не вирішує,а клуби?!Чекаємо фінал чотирьох,повинен сильніший бути в УПЛ!
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+1
Boodya
Що там по атестації стадіону Миная, проходить стадіон?
Цирк
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Зрозуміло, мінаж знову проліз!
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0
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