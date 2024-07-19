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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира
Португалия
19 июля 2024, 10:31 |
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира

Янис Амаш вернулся на историческую родину

19 июля 2024, 10:31 |
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира
instagram.com/mouloudia.club.oran. Янис Амаш

24-летний левый фулбек Янис Амаш, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1», будет играть в Алжире.

Футболист перешел в тамошний «МК Оран», однако подробности сделки стороны предпочли не разглашать.

С января нынешнего года Амаш играл в Португалии за «Ароку», в футболке которой провел лишь 2 официальных поединка.

В «Днепр-1» Амаш перешел в сентябре 2022 года, сыграл 19 матчей (3 гола, 5 ассистов), а летом 2023-го фактически в одностороннем порядке покинул клуб. Тогда сообщалось, что футболист и «спортклубовцы» готовы судиться по вопросу расторжения контракта.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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