ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-игрок Днепра-1 перешел в клуб из Алжира
Янис Амаш вернулся на историческую родину
24-летний левый фулбек Янис Амаш, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1», будет играть в Алжире.
Футболист перешел в тамошний «МК Оран», однако подробности сделки стороны предпочли не разглашать.
С января нынешнего года Амаш играл в Португалии за «Ароку», в футболке которой провел лишь 2 официальных поединка.
В «Днепр-1» Амаш перешел в сентябре 2022 года, сыграл 19 матчей (3 гола, 5 ассистов), а летом 2023-го фактически в одностороннем порядке покинул клуб. Тогда сообщалось, что футболист и «спортклубовцы» готовы судиться по вопросу расторжения контракта.
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