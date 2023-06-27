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  4. Готовы судиться. Амаш хочет покинуть Днепр-1, клуб не отпускает
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 18:11 |
572
0

Готовы судиться. Амаш хочет покинуть Днепр-1, клуб не отпускает

У игрока длительный контракт

27 июня 2023, 18:11 |
572
0
Готовы судиться. Амаш хочет покинуть Днепр-1, клуб не отпускает
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Амаш

По информации журналиста Игоря Цыганыка, левый защитник/полузащитник «Днепра-1» Янис Амаш не хочет возвращаться в команду и подал в суд на клуб, желая расторгнуть контракт.

При этом у футболиста договор до 2026 года.

Сообщается, что «Днепр-1» готов судиться и просто так Амаша не отпустит. В прошлом сезоне Янис провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Учитывая тот факт, что Амаш в минувшем сезоне выступал в Украине, он не имеет права воспользоваться правилом ФИФА и покинуть команду из-за войны.

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Днепр-1 Янис Амаш чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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