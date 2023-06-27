Украина. Премьер лига27 июня 2023, 18:11 |
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Готовы судиться. Амаш хочет покинуть Днепр-1, клуб не отпускает
У игрока длительный контракт
27 июня 2023, 18:11 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, левый защитник/полузащитник «Днепра-1» Янис Амаш не хочет возвращаться в команду и подал в суд на клуб, желая расторгнуть контракт.
При этом у футболиста договор до 2026 года.
Сообщается, что «Днепр-1» готов судиться и просто так Амаша не отпустит. В прошлом сезоне Янис провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Учитывая тот факт, что Амаш в минувшем сезоне выступал в Украине, он не имеет права воспользоваться правилом ФИФА и покинуть команду из-за войны.
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