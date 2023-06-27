Готовы судиться. Амаш хочет покинуть Днепр-1, клуб не отпускает

По информации журналиста Игоря Цыганыка, левый защитник/полузащитник «Днепра-1» Янис Амаш не хочет возвращаться в команду и подал в суд на клуб, желая расторгнуть контракт.

При этом у футболиста договор до 2026 года.

Сообщается, что «Днепр-1» готов судиться и просто так Амаша не отпустит. В прошлом сезоне Янис провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Учитывая тот факт, что Амаш в минувшем сезоне выступал в Украине, он не имеет права воспользоваться правилом ФИФА и покинуть команду из-за войны.