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  4. ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 08:25 | Обновлено 20 июля 2024, 08:26
863
3

ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»

Коммерческий директор «Днепра-1» отреагировал на критику болельщиков

20 июля 2024, 08:25 | Обновлено 20 июля 2024, 08:26
863
3
ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на критику болельщиков в сторону спортивного клуба.

– «Днепр-1» многие хейтят из-за того, что Украина потеряла участника еврокубков, а заменить на другого представителя УЕФА уже не позволит.

– Здесь больше шума. По-вашему, было бы лучше, если бы «Днепр-1» вылетел от «Академии Пушкаша», дважды проиграв? У венгров достаточно приличная команда. Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024 и игру нашей юношеской сборной на чемпионате Европы, где нам тоже тяжело и нужна победа над Италией.

Ранее Вячеслав Фридман жестко раскритиковал Игоря Бурбаса.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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a.fedorenko1953
Відморожений розбалакався. Доки не відновите футбол у Дніпрі , нех..... взагалі рота відкривати з порадами. Йди до хазяїна, падай долу та вимолюй прощеня та  наводь причини ,як відродити  Дніпро. 
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0
zelc006
Кросавчег! Позатикав рота усім шевабобам!
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0
NM16071
До чого тут збірна. Треба ввести певні норми для олігархів, а то мають команди як іграшки. Зайняти місце в єврокубках і потім нас.. ти на країну, то класно. Козел (Фрідман)
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0
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