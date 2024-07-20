ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на критику болельщиков в сторону спортивного клуба.

– «Днепр-1» многие хейтят из-за того, что Украина потеряла участника еврокубков, а заменить на другого представителя УЕФА уже не позволит.

– Здесь больше шума. По-вашему, было бы лучше, если бы «Днепр-1» вылетел от «Академии Пушкаша», дважды проиграв? У венгров достаточно приличная команда. Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024 и игру нашей юношеской сборной на чемпионате Европы, где нам тоже тяжело и нужна победа над Италией.

Ранее Вячеслав Фридман жестко раскритиковал Игоря Бурбаса.