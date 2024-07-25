ОФИЦИАЛЬНО. Именитый клуб с украинцем лишен профессионального статуса

Французский «Бордо» лишен статуса профессионального футбольного клуба из-за больших долгов и был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что команда понижена в третий по силе дивизион Франции. Клуб не будет продлевать лицензию, продаст тренировочную базу, чтобы снизить финансовую нагрузку, и расторгнет контракты с игроками.

В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции. В основном составе команды играл украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

«Бордо» за свою 142-летнюю историю шесть раз становился чемпионом Франции. Через этот клуб прошли такие известные игроки прошлого, как Маруан Шамах, Зинедин Зидан, Йоан Гуркюфф и Фернандо Кавенаги.