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Франция
25 июля 2024, 19:51 |
1719
2

ОФИЦИАЛЬНО. Именитый клуб с украинцем лишен профессионального статуса

«Бордо», за который выступал Даниил Игнатенко, стал банкротом

25 июля 2024, 19:51 |
1719
2
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый клуб с украинцем лишен профессионального статуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Бордо» лишен статуса профессионального футбольного клуба из-за больших долгов и был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что команда понижена в третий по силе дивизион Франции. Клуб не будет продлевать лицензию, продаст тренировочную базу, чтобы снизить финансовую нагрузку, и расторгнет контракты с игроками.

В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции. В основном составе команды играл украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

«Бордо» за свою 142-летнюю историю шесть раз становился чемпионом Франции. Через этот клуб прошли такие известные игроки прошлого, как Маруан Шамах, Зинедин Зидан, Йоан Гуркюфф и Фернандо Кавенаги.

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ОФИЦИАЛЬНО. Бордо с Игнатенко понижен в третий дивизион Франции за долги
Бордо чемпионат Франции по футболу долги снятие с чемпионата банкротство Лига 2 (Франция) ликвидация Даниил Игнатенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DK1970
А колись була пара у ЛЧ Бордо - Дніпро
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