Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?

16 января – исторический день для спортивного медиа-сообщества!

Sport.ua, UA-Football и betking запускают первую неделю «Битвы редакций» с грандиозными призами для читателей.

Ранее на сайте Sport.ua были опубликованы правила конкурса. Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и AirPods 3! Для каждой игры приложены скриншоты коэффициентов на основные бигмаркеты.

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Интер – Арсенал (20.01. 22:00)

Тоттенхэм – Боруссия Д (20.01. 22:00)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» (на стартовой неделе выбор за Sport.ua):

Марсель – Ливерпуль (21.01. 22:00)

Ювентус – Бенфика (21.01. 22:00)

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Команда, которая собрала наименьшую прибыль или получила наибольший убыток, не будет принимать участие в следующей неделе «Битвы редакций». Вместо нее зайдет четвертый участник.

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: Интер – Арсенал [Обе забьют – Да за 1.71], Ювентус – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.87]

Денис Кирильчук: Марсель – Ливерпуль [Тотал больше 2.5 за 1.62], Тоттенхэм – Боруссия Д [Тотал больше 2.5 за 1.76]

UA-Football:

Назар Черковский: Интер – Арсенал [Тотал меньше 2.5 за 1.90], Ювентус – Бенфика [Победа Ювентуса за 1.78]

Владислав Прийменко: Марсель – Ливерпуль [ИТБ (2) 1.5 за 1.68], Тоттенхэм – Боруссия Д [Тотал больше 2.5 за 1.76]

betking:

Ярослав Перканюк: Интер – Арсенал [Фора (1) 0 за 1.90], Ювентус – Бенфика [Победа Ювентуса за 1.78]

Михаил Кузьменко: Марсель – Ливерпуль [Обе забьют – Да за 1.58], Тоттенхэм – Боруссия Д [Обе забьют – Да за 1.62]

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

Интер – Арсенал [Обе забьют – Да за 1.71],

Тоттенхэм – Боруссия Д [Тотал меньше 2.0 за 3.00],

Марсель – Ливерпуль [Фора Ливерпуля (-1.5) за 3.10],

Ювентус – Бенфика [Фора Бенфики (+1) за 1.52].

Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Итоги первой недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и Airpods будут опубликованы вечером 22–23 января на сайте Sport.ua.

Первый конкурсный матч: Интер – Арсенал. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков (Обе забьют – Да за 1.71): «Центральный поединок седьмого тура ЛЧ не может не завершиться без обмена голов, ведь играют лидеры своих чемпионатов с отличной атакой. В сезоне 2025/26 Интер провел 15 домашних поединков и только в двух не сумел забить ни одного гола. У Арсенала в этой кампании 16 выездных встреч и только одна без взятия ворот. Статистика на стороне ставки «ОЗ», не вижу предпосылок для иного исхода. Еще немного сухого «статса»: в АПЛ только Ман Сити (45) забил больше, чем Арсенал (43). А в Серии А у Интера с 43 голами отрыв в 10 мячей от ближайшего преследователя – Милана (33)».

UA-Football – Назар Черковский (Тотал меньше 2.5 за 1.90): «Интер не отличается большой результативностью даже в домашних матчах. Арсенал обычно выбирает осторожный стиль против сильных команд на выезде и также не отличается особой результативностью. Структура миланского клуба накладывается на осторожность канониров и мы, скорее всего, получим не очень результативный поединок».

betking – Ярослав Перканюк (Фора (1) 0 за 1.90): «Центральный матч тура и от этого очень непредсказуемый. Конечно, сейчас форма канониров лучше, чем у нерадзурри, но фактор собственного поля здесь может сыграть решающую роль. Дома Интер в этом сезоне играет почти безошибочно, но уступил в ЛЧ другому представителю Англии Ливерпулю (0:1). Все же, стоит учесть и турнирную мотивацию команд – коллектив Артеты лидирует в общей таблице, а вот подопечные Киву стремятся обеспечить себе место в Топ-8. Поэтому предлагаем сыграть на этом ставкой на фору с нулем в пользу миланской команды».

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй конкурсный матч: Тоттенхэм – Боруссия Д. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук (Тотал больше 2.5 за 1.76): «Проблемы шпор стали очевидны в последних играх. Кадровые провалы команды только усиливаются, так что теперь отстоять «на ноль» команде действительно сложно. Боруссия Д, хоть и не испытывает таких проблем, все равно часто позволяет соперникам отличиться. Особенно в выездных играх, так что в этом поединке с высокой вероятностью можно увидеть забивной матч».

UA-Football – Владислав Прийменко (Тотал больше 2.5 за 1.76): «Тоттенхэм и Боруссия Д – примерно одного уровня, находятся рядом в турнирной таблице. Хозяева поля в трех домашних матчах ЛЧ не пропускали, но у Тоттенхэма не было серьезных оппонентов. При этом в чемпионате Англии клуб часто дает отличиться соперникам. В пяти последних домашних матчах Тоттенхэм выиграл только один матч – против Брентфорда, и дважды сыграл вничью. Боруссия Д любит устраивать шоу. В девяти выездных матчах Бундеслиги клуб пропустил 11 голов, но и забил 16. Нестабильная защита, но и хорошая атака. Считаю, что в матче Тоттенхэма и Боруссии Д нас тоже ждет голевое шоу».

betking – Михаил Кузьменко (Обе забьют – Да за 1.62): «Тоттенхэм потерял из-за травмы надолго Ришарлисона, четыре матча подряд не может выиграть, но отступать некуда – Тель, Хави Симонс, Коло Муани, Соланке и новичок Галла[ер имеют все шансы способствовать долгожданной победе шпор дома, ведь именно в родных стенах в этом сезоне лондонцы играют почему-то хуже, чем в гостях. Боруссия Дортмунд + голы = единое целое. Шмели не умеют играть без эйфории, без забитых мячей, без «привозов». Стоит вспомнить сумасшедшие 4:4 с Ювентусом, 4:2 против Копенгагена или 2:2 против Буде/Глимт. Сэр Гирасси снова начал забивать, а присутствие Адееми и Нмечи на флангах увеличивает остроту фирменных контрвыпадов желто-черных. Поэтому здесь я также ожидаю захватывающую дуэль с голами от прямых конкурентов за Топ-8 ЛЧ».

Getty Images/Global Images Ukraine

Третий конкурсный матч: Ювентус – Бенфика. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков (Обе забьют – Да за 1.87): «Да, Бенфика в аутформе сейчас, а Ювентус как раз на ходу. Логичной ли выглядит победа туринцев? Безусловно, но... После поражения Байеру, которое стало для орлов четвертым подряд в ЛЧ, Бенфика обыграла и Аякс, и Наполи. Моуриньо уже отдал и чемпионат (разрыв от Порту в 10 очков), и Кубок лиги, и Кубок Португалии. Остается хотя бы в плей-офф ЛЧ выйти. И шансы имеются. Но для этого, как минимум, нужно не проиграть Юве. Поэтому, кажется, Бенфика будет грызть газон, но без гола не уйдет. Ну а атака Ювентуса и последний матч против Кремонезе (5:0) не заставляют сомневаться хотя бы в одном забитом, да еще и на своем поле».

UA-Football – Назар Черковский (Победа Ювентуса за 1.78): «Жозе Моуриньо против грандов обычно в первую очередь думает о том, как не позволить сыграть сопернику, даже если это тоже не позволяет играть его собственной команде. Ожидаю прагматику и микроавтобус от Жозе, который все же должен прогнуться на выезде против туринцев, которые прошлые две игры крупно выиграли без пропущенных голов».

betking – Ярослав Перканюк (Победа Ювентуса за 1.78): «Шансов у Бенфики зацепиться за Топ-24 крайне мало. Орлы вообще сейчас очень уязвимы против равных себе или более сильных соперников, критика своих игроков от сеу Жозе добавляет дополнительную горчинку в не столь идеальное моральное состояние Трубина, Судакова и компании. Ювентус же наоборот заметно прибавил с декабря прошлого года. Старая синьора в родных стенах точно будет иметь преимущество по всем ключевым показателям, должна реализовать собственные моменты против проблематичной защиты орлов, по-моему».

Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый конкурсный матч: Марсель – Ливерпуль. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук (Тотал больше 2.5 за 1.62): «Под руководством Роберто Де Дзерби французы показывают достаточно неплохие результаты. Команда отличается хорошей результативностью – больше ее во Франции забивает только ПСЖ. Однако Марселю не хватает стабильности – клуб часто теряет очки из-за мелких ошибок. Мерсисайдцы в текущем сезоне также достаточно нестабильны. Хотя сейчас их результаты немного улучшились, а беспроигрышная серия уже 11 игр. Тем не менее, клуб имеет очевидные проблемы в защите, которые часто приводят к пропущенным голам».

UA-Football – Владислав Прийменко: (ИТБ (2) 1.5 за 1.68): «Марсель в ЛЧ и в чемпионате Франции – две разные команды. Но дома они по-прежнему грозный клуб. Хорошая атака и сложная защита. Де Дзерби чуть не оставил ПСЖ без Суперкубка Франции, но не продержался. При этом у Ливерпуля – свои проблемы. Слот под давлением из-за дорогостоящих подписаний и малоутешительных результатов. Защита команды не идеальна и любит пропускать. Пока это слабое место. Ван Дейк и Конате не показывают достойную игру. К концу сезона выбыл правый защитник Брэдли. Маловероятно, что Слот выпустит Салаха, особенно после Кубка Африки. Но восстановился Экитике, показывающий хорошую результативность. Поэтому ждем голы. В обе стороны».

betking – Михаил Кузьменко (Обе забьют – Да за 1.62): «Думаю, нестабильность красных снова сыграет против них. По крайней мере, есть все предпосылки, что такой симпатичный Марсель Роберто Де Дзерби сможет изрядно попортить нервы коллективу Арне Слота. Олимпик дома этого сезона только против Аталанты не смог отличиться, а Ливерпуль неизменно позволяет своим соперникам забивать и при этом наносит точные ответные выстрелы. Марсель нуждается в любых очках, чтобы сохранить шансы на плей-офф, что должно способствовать их активности в нападении. Напрашивается ставка на обмен голами».

Getty Images/Global Images Ukraine

Линия и коэффициенты на матч Интер – Арсенал

Линия и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Боруссия Д

Линия и коэффициенты на матч Марсель – Ливерпуль

Линия и коэффициенты на матч Ювентус – Бенфика

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;

не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».

победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

В конце месяца из всех прогнозистов, которые за четыре недели собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.