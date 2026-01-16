Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 23:02 | Обновлено 16 января 2026, 23:45
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на уход шеф-скаута львовского клуба Глеба Корниенко, с которым у него были напряженные отношения.

– Мирон Богданович, «Карпаты» прекратили сотрудничество с шеф-скаутом Глебом Корниенко. Правильно ли поступило руководство львов?

– Конечно, правильно. Это уже давно нужно было сделать.

– Почему?

– Ну, а где сейчас команда? Посмотрите на таблицу.

– Как вы общались с Корниенко, когда работали в Карпатах, каких игроков он вам предлагал?

– Это уже старая история. Что хотел, я сказал раньше, и больше не хочу к этой теме возвращаться.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Глеб Корниенко Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
