Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»
Бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на уход шеф-скаута львовского клуба Глеба Корниенко, с которым у него были напряженные отношения.
– Мирон Богданович, «Карпаты» прекратили сотрудничество с шеф-скаутом Глебом Корниенко. Правильно ли поступило руководство львов?
– Конечно, правильно. Это уже давно нужно было сделать.
– Почему?
– Ну, а где сейчас команда? Посмотрите на таблицу.
– Как вы общались с Корниенко, когда работали в Карпатах, каких игроков он вам предлагал?
– Это уже старая история. Что хотел, я сказал раньше, и больше не хочу к этой теме возвращаться.
