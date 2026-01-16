ОФИЦИАЛЬНО. Откажутся от PASS? Карпаты попрощались с шеф-скаутом

Львовские Карпаты официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Глебом Корниенко, занимавшим должность шеф-скаута львовского клуба.

«ФК «Карпаты» благодарен Глебу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в скаутинге, спортивном консалтинге и менеджменте», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и специалист приостановили сотрудничество с согласия сторон. О причинах такого решения ничего не сообщается. Корниенко работал шеф-скаутом «львов» с начала 2024 года.

Глеб Корниенко является одним из соучредителей агентской компании PASS. Его работу недавно раскритиковал бывший тренер «львов» Мирон Маркевич, дерзко описавший трансферы львовского клуба.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.