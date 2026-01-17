Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Форвард сборной Украины оформил дубль и помог «Жироне» победить в матче чемпионата Испании
В пятницу, 16 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Эспаньол» и «Жирона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:0.
Оба гола забил форвард сборной Украины Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и оформил дубль, реализовал два пенальти. После матча наставник «Жироны» признался, что 24-летний футболист отказался от замены, несмотря на травму.
Известный журналист Йонай Амаро отреагировал на успешную игру Ваната, которая позволила каталонскому клубу подняться на девятое место в турнирной таблице.
«Ванат – это зрелище. Та нагрузка, которую он выдерживает – это ненормально, это невероятная нагрузка. У него сводит икроножную мышцу судорогами, а ему безразлично.
Ну и что, если ему придется долго не прикасаться к мячу? Он не сдается и первым начинает прессинговать. Своми голами Владислав уже принес «Жироне» 11 баллов. Вот это пример», – остался в восторге Йонай.
В нынешнем сезоне Ванат провел 17 матчей в Ла Лиге и забил семь голов. В следующем поединке, который состоится 26 января, подопечные Мичела на домашней арене сыграют против «Хетафе».
Vladyslav Vanat es un espectáculo. Las palizas que se mete no son normales. Se le sube el gemelo, se la suda. ¿Qué tiene que estar sin tocar un balón mucho tiempo? No se rinde y es el primero que presiona.— Jonay Amaro (@AmaroJonay) January 16, 2026
En estos momentos, ha dado 11 puntos al Girona con sus goles.
EJEMPLO. pic.twitter.com/dSutNs1Pxn
