Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испания
17 января 2026, 11:44
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»

Форвард сборной Украины оформил дубль и помог «Жироне» победить в матче чемпионата Испании

Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 16 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Эспаньол» и «Жирона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола забил форвард сборной Украины Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и оформил дубль, реализовал два пенальти. После матча наставник «Жироны» признался, что 24-летний футболист отказался от замены, несмотря на травму.

Известный журналист Йонай Амаро отреагировал на успешную игру Ваната, которая позволила каталонскому клубу подняться на девятое место в турнирной таблице.

«Ванат – это зрелище. Та нагрузка, которую он выдерживает – это ненормально, это невероятная нагрузка. У него сводит икроножную мышцу судорогами, а ему безразлично.

Ну и что, если ему придется долго не прикасаться к мячу? Он не сдается и первым начинает прессинговать. Своми голами Владислав уже принес «Жироне» 11 баллов. Вот это пример», – остался в восторге Йонай.

В нынешнем сезоне Ванат провел 17 матчей в Ла Лиге и забил семь голов. В следующем поединке, который состоится 26 января, подопечные Мичела на домашней арене сыграют против «Хетафе».

Мальорка – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ванат отреагировал на победу Жироны в матче Ла Лиги, где он оформил дубль
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол Жирона Владислав Ванат
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
