Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»

В пятницу, 16 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Эспаньол» и «Жирона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола забил форвард сборной Украины Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и оформил дубль, реализовал два пенальти. После матча наставник «Жироны» признался, что 24-летний футболист отказался от замены, несмотря на травму.

Известный журналист Йонай Амаро отреагировал на успешную игру Ваната, которая позволила каталонскому клубу подняться на девятое место в турнирной таблице.

«Ванат – это зрелище. Та нагрузка, которую он выдерживает – это ненормально, это невероятная нагрузка. У него сводит икроножную мышцу судорогами, а ему безразлично.

Ну и что, если ему придется долго не прикасаться к мячу? Он не сдается и первым начинает прессинговать. Своми голами Владислав уже принес «Жироне» 11 баллов. Вот это пример», – остался в восторге Йонай.

В нынешнем сезоне Ванат провел 17 матчей в Ла Лиге и забил семь голов. В следующем поединке, который состоится 26 января, подопечные Мичела на домашней арене сыграют против «Хетафе».