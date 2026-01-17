Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Чемпионат Испании
Эспаньол
16.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2026, 00:03 | Обновлено 17 января 2026, 01:07
2617
39

Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии

Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0

17 января 2026, 00:03 | Обновлено 17 января 2026, 01:07
2617
39 Comments
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «RCDE Stadium» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победные голы в составе «Жироны» забил украинский форвард Владислав Ванат. В компенсированное к первому тайму время нападающий пробивал пенальти – с первой попытки забить не удалось, но арбитр назначил перебивание. Вторая попытка оказалась для Ваната удачной. Затем, уже в компенсированное ко второму тайму время, Владислав снова получил шанс пробить 11-метровый, и снова его реализовал.

Таким образом Ванат забивает победные голы за «Жирону» уже в 3 матчах подряд.

Владислав Ванат отыграл матч полностью, Виктор Цыганков был заменен на 82-й минуте. Владислав Крапивцов всю игру просидел на скамейке запасных.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января

Эспаньол – Жирона – 0:2

Голы: Ванат, 45+3 (пен.), 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
По теме:
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов Эспаньол - Жирона пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 16 января 2026, 21:42 4
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16 января 2026, 13:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины

Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе «Эксетер Сити», который выступает в Первой лиге

ФОТО. Антонела Роккуццо впечатлила идеальной фигурой на снимках с Месси
Футбол | 16.01.2026, 23:25
ФОТО. Антонела Роккуццо впечатлила идеальной фигурой на снимках с Месси
ФОТО. Антонела Роккуццо впечатлила идеальной фигурой на снимках с Месси
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Там де перший, там і другий)
Є дубль Ваната!
Ну і дуже важлива перемога Жирони.
Ответить
+14
adidas77
Три матчі поспіль MVP матчу українці!  Один раз Циганков і двічі Ванат! 
Браво хлопці!
Ответить
+13
😸
Радий за наших хлопців, гарно підтягнули Жирону, вже скільки голів забили наші футболісти
Ответить
+9
roman75zpr
В последних играх благодаря украинцам и (наконец-то) надёжной игрой в защите ЖИРОНА ЖИРно разЖИлась очками!
Ответить
+9
Микола Захарченко
Такі необхідні голи для Жирони !Добре, що Влад прогресує .
Ответить
+9
Показать Скрыть 7 ответов
odiniznashih
Последние 7 мячей забили Ванат с Цыганковым.
Ответить
+8
ZANREGENT1993
Отлично! Вышли из зоны вылета.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Аспрілья непогано вийшов, і пенальті заробив. А у Жирони ще і чимало травмованих. А воротар двічі тиснув на Ваната перед пенальті, але так типу по доброму, без матів)
Ответить
+5
С Пп
Ефрейтор будет неделю биться головой об ручку  Браво 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Falko
ЛА Ліга: «Він зовсім збожеволів»
;)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Dyrkach
Набрали ход наконец-то, а то прям неприлично было смотреть таблицу в середине первого круга , особенно количество пропущенных , сейчас хоть пропускать гораздо меньше стали
Ответить
+2
Diesel
Вже набагато краще. Гра далека від ідеалу. Але видно старання. Мічел зумів знайти слова перед матчем. Чекаємо на наступний матч. А там гра з Хетафе.
Ответить
+1
bibka stara
эту машину не остановить :D
Ответить
0
Falko
Що відверто радує, що Владік нарешті купив собі бритву (на премію?) Борода йому геть не пасувала.
Ответить
0
OKs100
Ванат уже 9 в бомбардирской гонке Ла Лиги. Ещё 4 гола и будет вторым. Если бы не пропускал пол сезона, уверен, был бы главным конкурентом Мбаппе.
Ответить
0
OKs100
Цыганков и Ванат должны выводить Жирону в еврокубки, а в следующем сезоне - в ЛЧ.
Ответить
0
avk2307
Ванат не мог выступить хуже Сикана
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Шкода, що в збірній у нас лише один Циганков швидкісний та креативний. Всі інші бревна. А коли глянеш на іспанські команди то там на лавці сидять сотні таких Циганкових. Не цінять вони там Аспріль...Позичте нам трохи
Ответить
0
New Zealander
У Жирони на лавці такі гравці сидять... Той же Аспрілья - вийшов і дуже посилив гру. Другий гол повністю його заслуга. 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Slunkoo
s Penalti a tak bez Penki skilki vin ich cistich zabiv?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 48
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
15.01.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем