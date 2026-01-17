Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0
В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».
Игра прошла на стадионе «RCDE Stadium» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победные голы в составе «Жироны» забил украинский форвард Владислав Ванат. В компенсированное к первому тайму время нападающий пробивал пенальти – с первой попытки забить не удалось, но арбитр назначил перебивание. Вторая попытка оказалась для Ваната удачной. Затем, уже в компенсированное ко второму тайму время, Владислав снова получил шанс пробить 11-метровый, и снова его реализовал.
Таким образом Ванат забивает победные голы за «Жирону» уже в 3 матчах подряд.
Владислав Ванат отыграл матч полностью, Виктор Цыганков был заменен на 82-й минуте. Владислав Крапивцов всю игру просидел на скамейке запасных.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января
Эспаньол – Жирона – 0:2
Голы: Ванат, 45+3 (пен.), 90+3
Видеообзор матча
😍💪 QUINA VICTÒRIAAAAAAAAAA pic.twitter.com/dvVNszT20m— Girona FC (@GironaFC) January 16, 2026
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»
Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе «Эксетер Сити», который выступает в Первой лиге
Є дубль Ваната!
Ну і дуже важлива перемога Жирони.
Браво хлопці!
;)