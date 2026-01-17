Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Владислав и Виктор Цыганков помогли команде одолеть «Эспаньол» со счетом 2:0
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу команды в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:0), который состоялся в пятницу, 16 января.
Главным героем этого противостояния стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который дважды реализовал пенальти и оформил дубль.
«Мы провели фантастический матч, особенно в первом тайме, в плане контроля игры. «Эспаньол» очень агрессивно прессингует и идёт вперёд. Мы заставили их оглядываться назад, что обычно сделать непросто.
Они качественно прессингуют, но мы часто владели мячом на их половине поля. Первый тайм был великолепным. Нам не хватало завершающего удара, но защита «Эспаньола» сыграла на высшем уровне.
Во втором тайме они стали еще лучше, особенно в отборе мяча, но и мы улучшили свою игру в обороне. Это команда, которая забила больше всего голов головой, у них много навесов и отличные игроки в штрафной. Нам удалось ограничить их шансы. Мы сделали многое для победы.
Победа в четырех из пяти матчей стала возможной благодаря слаженной работе команды, главными действующими лицами являются игроки, которые сделали шаг вперед. Мне сказали, что мы на девятом месте.
Ванат? С ним все в порядке. Я собирался его заменить, поскольку увидел, как он трогает свою ногу. Но он сказал, что с ним все хорошо. Просто устал от нагрузки и напряжения».
Турнирная таблица чемпионата Испании после победы Жироны:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|19
|16
|1
|2
|53 - 20
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|49
|2
|Реал Мадрид
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|45
|3
|Вильярреал
|18
|13
|2
|3
|37 - 17
|17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал
|41
|4
|Атлетико Мадрид
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|38
|5
|Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23 - 22
|24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|34
|6
|Бетис
|19
|7
|8
|4
|31 - 25
|17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона
|29
|7
|Сельта
|19
|7
|8
|4
|25 - 20
|18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта
|29
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|7
|3
|9
|17 - 25
|17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|24
|9
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20 - 34
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона
|24
|10
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25 - 24
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона
|23
|11
|Райо Вальекано
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано
|22
|12
|Реал Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад
|21
|13
|Хетафе
|19
|6
|3
|10
|15 - 25
|18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе
|21
|14
|Севилья
|19
|6
|2
|11
|24 - 30
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья
|20
|15
|Осасуна
|19
|5
|4
|10
|18 - 22
|17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте
|19
|16
|Алавес
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад
|19
|17
|Мальорка
|19
|4
|6
|9
|21 - 28
|17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка
|18
|18
|Валенсия
|19
|3
|8
|8
|18 - 31
|18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья
|17
|19
|Леванте
|18
|3
|5
|10
|21 - 30
|17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао
|14
|20
|Реал Овьедо
|19
|2
|7
|10
|9 - 28
|17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка
|13
