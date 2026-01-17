Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу команды в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:0), который состоялся в пятницу, 16 января.

Главным героем этого противостояния стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который дважды реализовал пенальти и оформил дубль.

«Мы провели фантастический матч, особенно в первом тайме, в плане контроля игры. «Эспаньол» очень агрессивно прессингует и идёт вперёд. Мы заставили их оглядываться назад, что обычно сделать непросто.

Они качественно прессингуют, но мы часто владели мячом на их половине поля. Первый тайм был великолепным. Нам не хватало завершающего удара, но защита «Эспаньола» сыграла на высшем уровне.

Во втором тайме они стали еще лучше, особенно в отборе мяча, но и мы улучшили свою игру в обороне. Это команда, которая забила больше всего голов головой, у них много навесов и отличные игроки в штрафной. Нам удалось ограничить их шансы. Мы сделали многое для победы.

Победа в четырех из пяти матчей стала возможной благодаря слаженной работе команды, главными действующими лицами являются игроки, которые сделали шаг вперед. Мне сказали, что мы на девятом месте.

Ванат? С ним все в порядке. Я собирался его заменить, поскольку увидел, как он трогает свою ногу. Но он сказал, что с ним все хорошо. Просто устал от нагрузки и напряжения».

Турнирная таблица чемпионата Испании после победы Жироны: