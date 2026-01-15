Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Эспаньол
16.01.2026 22:00 - : -
Жирона
Испания
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января матч 20-го тура Ла Лиги

Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 16 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

