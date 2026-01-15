В пятницу, 16 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ