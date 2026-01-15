Испания15 января 2026, 17:55 |
94
0
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января матч 20-го тура Ла Лиги
15 января 2026, 17:55 |
94
0
В пятницу, 16 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».
Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эспаньол – ЖиронаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2026, 17:15 0
Анонсируем грандиозный конкурс, в котором каждый сможет получить солидные награды
Футбол | 15 января 2026, 08:08 0
Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Бокс | 15.01.2026, 01:32
Комментарии 0
Популярные новости
14.01.2026, 07:57 1
14.01.2026, 10:55 1
13.01.2026, 22:54 1
13.01.2026, 18:23 1
14.01.2026, 07:00 10
14.01.2026, 12:09 8
14.01.2026, 17:21 3
13.01.2026, 19:27 34