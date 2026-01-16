16 января на RCDE Арена пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда вообще-то не так давно играла в Сегунде - причем то падение было далеко не первым. И вернул оттуда новый наставник, Маноло Гонсалес, только через плей-офф. Ну, а уже в Ла Лиге пришлось в прошлом сезоне вести борьбу за выживание - благо, что успешная. Да и набрать получилось достаточно много очков - 42!

Главные же сюрпризы, кажется, каталонцы припасли на нынешний розыгрыш. Они не просто продолжили прогресс - удается упорно набирать очки с такой интенсивностью, что приходится все чаще и громче обсуждать шансы вернуться в еврокубки. Смущает только не лучшее начало нового календарного года. Ладно проиграть в дерби Барселоне, тем более что там против бывших одноклубников блеснул Гарсия, сделавший пару классных сэйвов. Но ведь потом разделили очки с Леванте, закончив 1:1 с новичком-аутсайдером.

Жирона

Клуб может только ностальгировать о своем сенсационном прорыве на третье место в позапрошлом сезоне. Ее реальный уровень все же проявился в 2024/2025, когда не только провалили дебют в Лиге чемпионов, но и крайне слабо сыграли и в Примере, и в кубке страны.

Пытались, конечно, извлечь уроки и с той темпорады, но сначала выглядело, что проблемы только усилились - чего стоит поражения, с которых начинали, в августе, в Примере. Но Мичел сохранил все же пост, а команда прибавила, в том числе и за счет удачного подписания Ваната и набора формы Цыганковым. Достаточно сказать, что в тех трех победах, что были в четырех крайних турах, и вывели аутсайдера в середину таблицы, пара украинцев забила все пять мячей!

Статистика личных встреч

В семи последних официальных матчах между соседями было три ничьи (в том числе в обоих крайних поединках) и пара побед Жироны.

Прогноз

Букмекерские конторы считают довольно явным фаворитом принимающую команду. Но и гости прибавили, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85 по линии БК betking).