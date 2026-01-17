Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 20-го тура Ла Лиги
В пятницу, 16 января 2026 года, состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».
Игра проходит на арене «RCDE Stadium». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль с пенальти в этом поединке оформил украинский нападающий Владислав Ванат.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января
Эспаньол – Жирона – 0:2
Голы: Ванат, 45+3 (пен.), 90+3 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Владислав Ванат, 45+3 мин.
ГОЛ, 0:2! Владислав Ванат, 90+3 мин.
События матча
