В пятницу, 16 января 2026 года, состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Дубль с пенальти в этом поединке оформил украинский нападающий Владислав Ванат.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января

Эспаньол – Жирона – 0:2

Голы: Ванат, 45+3 (пен.), 90+3 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Владислав Ванат, 45+3 мин.

ГОЛ, 0:2! Владислав Ванат, 90+3 мин.