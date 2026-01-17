Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Эспаньол
16.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Жирона
Испания
17 января 2026, 01:04 |
1352
0

Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 20-го тура Ла Лиги

Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 января 2026 года, состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Жироной».

Игра проходит на арене «RCDE Stadium». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль с пенальти в этом поединке оформил украинский нападающий Владислав Ванат.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16 января
Эспаньол – Жирона – 0:2
Голы: Ванат, 45+3 (пен.), 90+3 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Владислав Ванат, 45+3 мин.

ГОЛ, 0:2! Владислав Ванат, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Жирона).
По теме:
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль в ворота Эспаньола
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(37)
