В понедельник, 19 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брайтон

Достаточно привычный для себя сезон проводят «чайки». После 21 тура Премьер-лиги на их счету есть 29 зачетных пунктов, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От топ-6 команду отделяет 5 очков, однако она сыграла на 1 игру меньше.

В Кубке Англии клуб одолел «Манчестер Юнайтед» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

Борнмут

Несмотря на мощное начало сезона, после него коллектив забуксовал. В общем, после 21 тура чемпионата Англии на балансе «вишен» есть 26 очков, позволяющих им находиться на 15 месте турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 коллектив отделяет 9 очков.

Кубок Англии «Борнмут» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». «Чайки» одержали 3 победы за это время, в остальных 2 матчах выигрыши завоевал «Борнмут».

Интересные факты

За последние 13 матчей «Борнмут» победил всего 1 раз.

В последних 8 играх Премьер-лиги «Брайтон» одержал всего 1 победу.

«Борнмут» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.