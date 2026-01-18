Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
19.01.2026 22:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2026, 16:50 | Обновлено 18 января 2026, 16:56
26
0

Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 19 января в 22:00 по Киеву

18 января 2026, 16:50 | Обновлено 18 января 2026, 16:56
26
0
Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В понедельник, 19 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брайтон

Достаточно привычный для себя сезон проводят «чайки». После 21 тура Премьер-лиги на их счету есть 29 зачетных пунктов, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От топ-6 команду отделяет 5 очков, однако она сыграла на 1 игру меньше.

В Кубке Англии клуб одолел «Манчестер Юнайтед» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

Борнмут

Несмотря на мощное начало сезона, после него коллектив забуксовал. В общем, после 21 тура чемпионата Англии на балансе «вишен» есть 26 очков, позволяющих им находиться на 15 месте турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 коллектив отделяет 9 очков.

Кубок Англии «Борнмут» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». «Чайки» одержали 3 победы за это время, в остальных 2 матчах выигрыши завоевал «Борнмут».

Интересные факты

  • За последние 13 матчей «Борнмут» победил всего 1 раз.
  • В последних 8 играх Премьер-лиги «Брайтон» одержал всего 1 победу.
  • «Борнмут» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
19 января 2026 -
22:00
Борнмут
Обе забьют 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Восьмое очко в сезоне. Вулвз в четвертый раз подряд не проиграли в АПЛ
Брайтон Борнмут прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии
Футбол | 18 января 2026, 15:58 0
ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии
ВИДЕО. Украинский нападающий ассистом принес команде победу в Бельгии

Руслан Выдыш помог «Генту U-23» зароботать три пункта

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18 января 2026, 04:02 18
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

Агент объяснил, почему Динамо не будет активно на трансферном рынке
Футбол | 18.01.2026, 11:53
Агент объяснил, почему Динамо не будет активно на трансферном рынке
Агент объяснил, почему Динамо не будет активно на трансферном рынке
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Теннис | 18.01.2026, 08:41
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 10
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем