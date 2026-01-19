Англия19 января 2026, 22:15 | Обновлено 19 января 2026, 22:20
Брайтон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 января в 22:00 проходит последний поединок 22-го тура чемпионата Англии
19 января в 22:00 проходит последний поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги.
Брайтон принимает Борнмут на домашней арене Амекс Стедіум в Брайтоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Брайтон идет на 12-й позиции (29 очков), а Борнмут находится на 15-м месте в АПЛ (26 пунктов).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).
Читайте также:Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Брайтон – БорнмутСмотреть трансляцию
События матча
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
