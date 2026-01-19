Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брайтон
19.01.2026 22:00 – 72 0 : 1
Борнмут
Англия
19 января 2026, 22:15 | Обновлено 19 января 2026, 22:20
Брайтон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января в 22:00 проходит последний поединок 22-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 22:00 проходит последний поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтон принимает Борнмут на домашней арене Амекс Стедіум в Брайтоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Брайтон идет на 12-й позиции (29 очков), а Борнмут находится на 15-м месте в АПЛ (26 пунктов).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Брайтон – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

28’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
