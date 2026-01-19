19 января в 22:00 проходит последний поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтон принимает Борнмут на домашней арене Амекс Стедіум в Брайтоне.

Брайтон идет на 12-й позиции (29 очков), а Борнмут находится на 15-м месте в АПЛ (26 пунктов).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).

Брайтон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.