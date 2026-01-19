Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
19 января 2026, 23:59 | Обновлено 20 января 2026, 00:03
Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом

Матч закончился со счетом 1:1

Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Игра прошла на стадионе «Амекс Стедиум» в Брайтоне и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чайки сравняли счет в компенсированное во втором тайме время благодаря невероятному голу Хараламбоса Костуласа – греческий форвард первым касанием принял мяч на грудь, а вторым отправил в сетку ворот ударом через себя.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 19 января

Брайтон – Борнмут – 1:1

Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен.)

