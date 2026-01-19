Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Матч закончился со счетом 1:1
В понедельник, 19 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».
Игра прошла на стадионе «Амекс Стедиум» в Брайтоне и завершилась ничейным счетом 1:1.
Чайки сравняли счет в компенсированное во втором тайме время благодаря невероятному голу Хараламбоса Костуласа – греческий форвард первым касанием принял мяч на грудь, а вторым отправил в сетку ворот ударом через себя.
Английская Премьер-лига. 22-й тур, 19 января
Брайтон – Борнмут – 1:1
Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен.)
