Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом

В понедельник, 19 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Игра прошла на стадионе «Амекс Стедиум» в Брайтоне и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чайки сравняли счет в компенсированное во втором тайме время благодаря невероятному голу Хараламбоса Костуласа – греческий форвард первым касанием принял мяч на грудь, а вторым отправил в сетку ворот ударом через себя.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 19 января

Брайтон – Борнмут – 1:1

Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен.)