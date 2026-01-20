Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
19.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Борнмут
Англия
20 января 2026, 14:07 | Обновлено 20 января 2026, 14:12
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтоном дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вышли вперед благодаря голу Маркуса Тавернье с пенальти на 32-й минуте.

Чайки спасли игру на 90+1 минуте, когда Хараламбос Костулас забил супергол бисиклетой – ударом через себя в падении (1:1).

АПЛ. 22-й тур, 19 января 2026

Брайтон – Борнмут – 1:1

Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Харалампос Костулас (Брайтон), асcист Ян Паул ван Хекке.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
пенальти чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига бисиклета Борнмут видео голов и обзор Маркус Тавернье Хараламбос Костулас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
