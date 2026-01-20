Вечером 19 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Брайтоном дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Маркуса Тавернье с пенальти на 32-й минуте.

Чайки спасли игру на 90+1 минуте, когда Хараламбос Костулас забил супергол бисиклетой – ударом через себя в падении (1:1).

АПЛ. 22-й тур, 19 января 2026

Брайтон – Борнмут – 1:1

Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен)

