Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 19 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги.
Брайтоном дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 1:1.
Гости вышли вперед благодаря голу Маркуса Тавернье с пенальти на 32-й минуте.
Чайки спасли игру на 90+1 минуте, когда Хараламбос Костулас забил супергол бисиклетой – ударом через себя в падении (1:1).
АПЛ. 22-й тур, 19 января 2026
Брайтон – Борнмут – 1:1
Голы: Костулас, 90+1 – Тавернье, 32 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
