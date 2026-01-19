Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в финале КАН: тренер Сенегала сорвал пресс-конференцию
Кубок африканских наций
19 января 2026, 04:04 | Обновлено 19 января 2026, 04:51
Пап Тиав сбежал от журналистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер национальной сборной Сенегала Пап Тиав подвергся резкой критике со стороны представителей марокканской прессы. Журналистам крайне не понравилось его распоряжение увести футболистов в раздевалку после того, как в ворота сенегальцев был назначен пенальти в финальном поединке Кубка Африки против Марокко (1:0).

Оказавшись в эпицентре напряжения и негодования со стороны медиа, сенегальский специалист принял решение отказаться от участия в пресс–конференции. Он покинул помещение под аккомпанемент продолжающихся претензий, которые журналисты выкрикивали в его адрес.

Напомним, что после неоднозначного решения арбитра назначить 11–метровый удар, Пап Тиав в знак протеста увел своих подопечных с поля. Спустя некоторое время Садио Мане убедил команду вернуться, однако Браим Диас исполнил пенальти «паненкой» точно в руки голкиперу Эдуару Менди. В экстра–таймах точный удар Пап Гуйе обеспечил Сенегалу итоговый успех в матче.

сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций Садио Мане пресс-конференция Браим Диас
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
Falko
"Пап Гейє"? 
