Скандал в финале КАН: тренер Сенегала сорвал пресс-конференцию

Тренер национальной сборной Сенегала Пап Тиав подвергся резкой критике со стороны представителей марокканской прессы. Журналистам крайне не понравилось его распоряжение увести футболистов в раздевалку после того, как в ворота сенегальцев был назначен пенальти в финальном поединке Кубка Африки против Марокко (1:0).

Оказавшись в эпицентре напряжения и негодования со стороны медиа, сенегальский специалист принял решение отказаться от участия в пресс–конференции. Он покинул помещение под аккомпанемент продолжающихся претензий, которые журналисты выкрикивали в его адрес.

Напомним, что после неоднозначного решения арбитра назначить 11–метровый удар, Пап Тиав в знак протеста увел своих подопечных с поля. Спустя некоторое время Садио Мане убедил команду вернуться, однако Браим Диас исполнил пенальти «паненкой» точно в руки голкиперу Эдуару Менди. В экстра–таймах точный удар Пап Гуйе обеспечил Сенегалу итоговый успех в матче.