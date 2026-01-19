ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН

Рулевой сенегальской сборной Пап Тиав и наставник марокканцев Валид Реграги оказались на грани драки по завершении решающего поединка Кубка Африки. В финале Сенегал вырвал победу у Марокко со счетом 1:0, отличившись забитым мячом в овертайме.

Сразу после финального свистка специалисты обменялись рукопожатиями, однако затем между ними вспыхнул конфликт, переросший во взаимные толчки.

Напомним, что в ходе игры возник громкий инцидент: после назначения спорного 11–метрового в ворота сенегальцев Пап Тиав в знак протеста увел своих подопечных с поля.

Позже лидер атак Садио Мане убедил команду возобновить матч. Исполнявший пенальти Браим Диас нанес удар «паненкой» прямо в руки вратарю Эдуару Менди. В дополнительное время точный удар Пап Гейе принес Сенегалу чемпионский титул.