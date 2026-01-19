Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН
Кубок африканских наций
19 января 2026, 02:59 | Обновлено 19 января 2026, 03:00
84
0

ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН

Тиав и Реграги оказались на грани драки

19 января 2026, 02:59 | Обновлено 19 января 2026, 03:00
84
0
ВИДЕО. Тренеры Сенегала и Марокко устроили стычку после финала КАН

Рулевой сенегальской сборной Пап Тиав и наставник марокканцев Валид Реграги оказались на грани драки по завершении решающего поединка Кубка Африки. В финале Сенегал вырвал победу у Марокко со счетом 1:0, отличившись забитым мячом в овертайме.

Сразу после финального свистка специалисты обменялись рукопожатиями, однако затем между ними вспыхнул конфликт, переросший во взаимные толчки.

Напомним, что в ходе игры возник громкий инцидент: после назначения спорного 11–метрового в ворота сенегальцев Пап Тиав в знак протеста увел своих подопечных с поля.

Позже лидер атак Садио Мане убедил команду возобновить матч. Исполнявший пенальти Браим Диас нанес удар «паненкой» прямо в руки вратарю Эдуару Менди. В дополнительное время точный удар Пап Гейе принес Сенегалу чемпионский титул.

По теме:
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Индивидуальные итоги КАН: кто затмил всех на турнире
ФОТО. «Он пытал меня в течение 12 часов»: у топ-футболиста большие проблемы
Валид Реграги сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций Браим Диас Садио Мане скандал
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Футбол | 18 января 2026, 23:09 8
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля

В компенсированное время назначен пенальти для Марокко, это повлекло беспорядки на трибунах

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Футбол | 19 января 2026, 01:43 0
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор

Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02 1
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем