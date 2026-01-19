Беспроигрышная серия Милана в Серии А достигла 20 матчей. Когда такое было?
Эта серия россонери началась в Лечче, 20-й ее матч также пришелся на игру против джалоросси
Милан продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 20 матчей.
Произошло это в домашнем поединке 21-го тура, в котором россонери победили Лечче со счетом 1:0.
Интересным фактом является то, что эта серия Милана началась также в игре против джалоросси. Тогда в поединке 2-го тура была одержана выездная победа со счетом 2:0.
Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).
20 матчей без поражений – первый подобный результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.
Беспроигрышная серия Милана в Серии А (20)
- Милан – Лечче – 1:0
- Комо – Милан – 1:3
- Фиорентина – Милан – 1:1
- Милан – Дженоа – 1:1
- Кальяри – Милан – 0:1
- Милан – Верона – 3:0
- Милан – Сассуоло – 2:2
- Торино – Милан – 2:3
- Милан – Лацио – 1:0
- Интер – Милан – 0:1
- Парма – Милан – 2:2
- Милан – Рома – 1:0
- Аталанта – Милан – 1:1
- Милан – Пиза – 2:2
- Милан – Фиорентина – 2:1
- Ювентус – Милан – 0:0
- Милан – Наполи – 2:1
- Удинезе – Милан – 0:3
- Милан – Болонья – 1:0
- Лечче – Милан – 0:2
20 - AC #Milan are unbeaten for 20 games (W13 D7) in a row in a single #SerieA season for the first time since September 1992-March 1993 (23 – W17 D6, under Fabio Capello). Run.— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2026
