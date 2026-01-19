Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Беспроигрышная серия Милана в Серии А достигла 20 матчей. Когда такое было?
Италия
19 января 2026, 10:32 | Обновлено 19 января 2026, 10:33
Беспроигрышная серия Милана в Серии А достигла 20 матчей. Когда такое было?

Эта серия россонери началась в Лечче, 20-й ее матч также пришелся на игру против джалоросси

Беспроигрышная серия Милана в Серии А достигла 20 матчей. Когда такое было?
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 20 матчей.

Произошло это в домашнем поединке 21-го тура, в котором россонери победили Лечче со счетом 1:0.

Интересным фактом является то, что эта серия Милана началась также в игре против джалоросси. Тогда в поединке 2-го тура была одержана выездная победа со счетом 2:0.

Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).

20 матчей без поражений – первый подобный результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (20)

  • Милан – Лечче – 1:0
  • Комо – Милан – 1:3
  • Фиорентина – Милан – 1:1
  • Милан – Дженоа – 1:1
  • Кальяри – Милан – 0:1
  • Милан – Верона – 3:0
  • Милан – Сассуоло – 2:2
  • Торино – Милан – 2:3
  • Милан – Лацио – 1:0
  • Интер – Милан – 0:1
  • Парма – Милан – 2:2
  • Милан – Рома – 1:0
  • Аталанта – Милан – 1:1
  • Милан – Пиза – 2:2
  • Милан – Фиорентина – 2:1
  • Ювентус – Милан – 0:0
  • Милан – Наполи – 2:1
  • Удинезе – Милан – 0:3
  • Милан – Болонья – 1:0
  • Лечче – Милан – 0:2
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Милан Лечче Милан - Лечче
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
