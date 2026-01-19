Беспроигрышная серия Милана в Серии А достигла 20 матчей. Когда такое было?

Милан продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 20 матчей.

Произошло это в домашнем поединке 21-го тура, в котором россонери победили Лечче со счетом 1:0.

Интересным фактом является то, что эта серия Милана началась также в игре против джалоросси. Тогда в поединке 2-го тура была одержана выездная победа со счетом 2:0.

Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).

20 матчей без поражений – первый подобный результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (20)

Милан – Лечче – 1:0

Комо – Милан – 1:3

Фиорентина – Милан – 1:1

Милан – Дженоа – 1:1

Кальяри – Милан – 0:1

Милан – Верона – 3:0

Милан – Сассуоло – 2:2

Торино – Милан – 2:3

Милан – Лацио – 1:0

Интер – Милан – 0:1

Парма – Милан – 2:2

Милан – Рома – 1:0

Аталанта – Милан – 1:1

Милан – Пиза – 2:2

Милан – Фиорентина – 2:1

Ювентус – Милан – 0:0

Милан – Наполи – 2:1

Удинезе – Милан – 0:3

Милан – Болонья – 1:0

Лечче – Милан – 0:2