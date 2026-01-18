Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
18 января 2026, 16:34 | Обновлено 18 января 2026, 16:38
ВИДЕО. Турчанка выбила 11-ю ракетку и помогла потерявшей сознание болгерл

Зейнеп Сонмез быстро подоспела на помощь девочке. А затем обыграла Александрову

18 января 2026, 16:34 | Обновлено 18 января 2026, 16:38
ВИДЕО. Турчанка выбила 11-ю ракетку и помогла потерявшей сознание болгерл
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез (WTA 112) удачно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде турчанка в трех сетах переиграла «нейтральную» 11-ю ракетку мира Екатерину Александрову за 2 часа и 37 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Екатерина Александрова [11] – Зейнеп Сонмез (Турция) [Q] – 5:7, 6:4, 4:6

В третьей партии Сонмез отыгралась со счета 0:3, когда уступала с одним брейком.

Зейнеп во второй раз в карьере выступает в основной сетке Australian Open и впервые прошла во второй круг. Ее следующей соперницей будет либо Анна Бондар, либо Элизабетт Мандлик.

Сонмез одержала самую рейтинговую победу в карьере. Зейнеп стала первой представительницей Турции, которой удалось добыть викторию в основной сетке Aus Open.

Во время матча одной из болгерл стало плохо из-за жары и она потеряла сознание. Сонмез вовремя заметила неладное и быстро подоспела на помощь, доведя девочку до стула.

ВИДЕО. Зейнеп Сонмез помогла болгерл, которая потеряла сознание

Видеообзор матча Екатерина Александрова – Зейнеп Сонмез

Фотогалерея матча (Зейнеп Сонмез)

Зейнеп Сонмез Екатерина Александрова видео теннисные видеообзоры Australian Open 2026 погода (дождь, снег и другое) потеря сознания
