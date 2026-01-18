Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вновь возглавить киевское «Динамо». Об этом сообщает «Voice of Dynamo».
По информации источника, президент столичного гранда Игорь Суркис контактировал с 55-летним специалистом по поводу его потенциального возвращения. Оно может случиться, если руководство «бело-синих» будет недовольно результатами команды при Игоре Костюк и если сборная Украины не квалифицируется на чемпионат мира 2026.
Но даже так возвращение Ребров в Киев не гарантировано: его семья живет в Испании и в Украину возвращаться не планирует.
Сергей Ребров работал с киевским «Динамо» с 2014 по 2017 год, завоевал с командой два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины.
Ранее сообщалось о том, что известный клуб совершит трансфер лидера «Динамо».
