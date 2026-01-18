Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 16:46 | Обновлено 18 января 2026, 16:47
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом

Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком

Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вновь возглавить киевское «Динамо». Об этом сообщает «Voice of Dynamo».

По информации источника, президент столичного гранда Игорь Суркис контактировал с 55-летним специалистом по поводу его потенциального возвращения. Оно может случиться, если руководство «бело-синих» будет недовольно результатами команды при Игоре Костюк и если сборная Украины не квалифицируется на чемпионат мира 2026.

Но даже так возвращение Ребров в Киев не гарантировано: его семья живет в Испании и в Украину возвращаться не планирует.

Сергей Ребров работал с киевским «Динамо» с 2014 по 2017 год, завоевал с командой два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось о том, что известный клуб совершит трансфер лидера «Динамо».

Сергей Ребров Динамо Киев Игорь Костюк назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
