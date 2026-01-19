Шахтер заинтересован в трансфере Луиги, Палмейрас хочет 10 млн евро

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к бразильскому нападающему Луиги, который выступает за бразильский клуб «Палмейрас».

По информации TV Espirito de Porco, украинский клуб в последние дни обращался к окружению 19-летнего форварда. Также интерес к игроку проявляют клубы из Бразилии и Саудовской Аравии.

«Палмейрас» рассматривает возможность продажи Луиги и оценивает потенциальную сделку на уровне около 10 млн евро. Бразильский клуб готов вести переговоры о передаче 70–80% экономических прав на футболиста.

Луиги является воспитанником академии «Палмейраса» и имеет действующий контракт до конца 2029 года. В сезоне-2026 он уже отметился одним голом в двух матчах чемпионата штата Сан-Паулу. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 5 млн евро.