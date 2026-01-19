Шахтер заинтересован в трансфере Луиги, Палмейрас хочет 10 млн евро
19-летний форвард вскоре может стать игроком донецкого клуба
Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к бразильскому нападающему Луиги, который выступает за бразильский клуб «Палмейрас».
По информации TV Espirito de Porco, украинский клуб в последние дни обращался к окружению 19-летнего форварда. Также интерес к игроку проявляют клубы из Бразилии и Саудовской Аравии.
«Палмейрас» рассматривает возможность продажи Луиги и оценивает потенциальную сделку на уровне около 10 млн евро. Бразильский клуб готов вести переговоры о передаче 70–80% экономических прав на футболиста.
Луиги является воспитанником академии «Палмейраса» и имеет действующий контракт до конца 2029 года. В сезоне-2026 он уже отметился одним голом в двух матчах чемпионата штата Сан-Паулу. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 5 млн евро.
Com @diegofirmino— TV Espírito de Porco (@espiritodporco) January 17, 2026
Além de clubes do Brasil e da Arábia Saudita, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi mais um time que procurou Luighi nos últimos dias. 🇺🇦🇸🇦🇧🇷
O Palmeiras projeta uma venda na casa de €10 milhões, negociando entre 70% e 80% dos direitos econômicos do atacante.… pic.twitter.com/8daRw22kP4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец уже вернулся к тренировкам
Гранд из Нидерландов пришел к устному соглашению по поводу трансфера украинского игрока