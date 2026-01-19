Флорентино Перес выбрал главного фаворита на должность нового тренера Реала

Известный немецкий специалист Юрген Клопп возглавит мадридский «Реал» после завершения сезона 2025/26, но при условии, что нынешний наставник Альваро Арбелоа не сможет показать убедительных результатов.

Инсайдер Маттео Моретто сообщил, что президент «сливочных» Флорентино Перес считает экс-тренера английского «Ливерпуля» идеальным кандидатом для мадридской команды, но сперва намерен оценить работу Альваро.

«Мне сказали, что «Реал» не намерен делать никаких трансферов во время зимнего трансферного окна. Перес хочет оценить игру Арбелоа, а Мадрид работает над подписанием минимум одного центрального защитника и одного полузащитника, но эти переходы состоятся летом.

Менеджер, который очень нравится Флорентино из-за его характера и лидерских качеств – это Юрген Клопп. Но прежде, чем делать такую ​​сенсацию, королевский клуб будет ждать и смотреть, как выступит Арбелоа», – сообщил Моррето.