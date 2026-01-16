Реал поставил ультиматум Арбелоа. Перес разгневан результатами сливочных

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес разгневан последними результатами клуба и готов пойти на радикальные шаги, чтобы изменить ситуацию.

По информации испанских источников (Bernabeu Digital, Madrid Xtra), главный тренер Альваро Арбелоа должен выиграть любой титул, чтобы остаться на своей должности.

За несколько дней мадридский клуб потерпел поражение от «Барселоны» в Суперкубке Испании и сенсационно вылетел из Кубка, уступив «Альбасете». Мадридский клуб продолжает борьбу за трофей в чемпионате и Лиге чемпионов.

Перес надеется, что главный тренер «Реала» сумеет исправить ситуацию в ближайшее время и улучшить результаты команды, чтобы успешно выступать на нескольких фронтах.

В ином случае «сливочные» попрощаются не только с тренером, но и игроками, которые не соответствуют уровню королевского клуба.