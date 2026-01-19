«Очень любит выпить». Звезду Реала обвинили в проблемах с алкоголем

Испанский блогер Рауль Альварес Дженес заявил о том, что английского хавбека мадридского «Реала» Джуд Беллингем есть проблемы с алкоголем:

«В Испании нет ночного клуба, которой бы он не посетил – Джуд очень любит выпить! Вы его видели на тренировках? Он весь в поту от выпитого рома! Парень слишком любит тусоваться», – заявил испанец.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забатыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в истории клуба.