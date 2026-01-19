Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Англия
19 января 2026, 09:11 |
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес

Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес от некоторых болельщиков.

В социальных сетях появилась информация, что 29-летний футболист отписался от нидерландского ПСВ и удалил все фото, связанные с этим клубом, из-за перехода к конкуренту – «Аяксу».

«Я не был на них подписан очень давно. Старые фото просто удалил уже давно. И это никак не связано с тем, что происходит сейчас.

Потому что это полный бред. Год назад, играя за «Арсенал» в Лиге чемпионов против ПСВ, когда я забил гол, я его не праздновал. И с большим уважением отношусь к этому клубу, невзирая на то, что я был там в аренде», – написал Александр.

В нынешнем сезоне защитник сборной Украины играет на правах аренды в «Ноттингеме», где провел десять матчей (без результативных действий). Зинченко покинет «лесников» в ближайшее время и присоединится к «Аяксу».

Контракт украинца с лондонским «Арсеналом» истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Арсенал Лондон Ноттингем Форест Александр Зинченко Аякс ПСВ трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Spaceman
Пора додому. Епіцентр чекає
Ответить
-1
Андрій Шевченко
Брехлива сучка
Ответить
-3
