180 миллионов евро. Реал готовит рекордный трансфер
Майкл Олисе может стать самым дорогим подписанием мадридского гранда
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готов заплатить за 23-летнего футболиста 180 миллионов евро, что станет трансферным рекордом «сливочных». Считается что эта сумма вынудит «Баварию» сесть за стол переговоров.
В текущем сезоне Майкл Олисе провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение по своему будущему.
