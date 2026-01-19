180 миллионов евро. Реал готовит рекордный трансфер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
19 января 2026, 10:19 | Обновлено 19 января 2026, 10:32
0

Майкл Олисе может стать самым дорогим подписанием мадридского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд готов заплатить за 23-летнего футболиста 180 миллионов евро, что станет трансферным рекордом «сливочных». Считается что эта сумма вынудит «Баварию» сесть за стол переговоров.

В текущем сезоне Майкл Олисе провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение по своему будущему.

трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Майкл Олисе Бавария Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Комментарии 0
