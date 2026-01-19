Бывшему игроку Арсенала предложили огромные деньги за переезд в Украину

Харьковский «Металлист 1925» предложил экс-игроку лондонского «Арсенала» Каталину Кыржану внушительные деньги за переход в чемпионат Украины.

По информации Golazo.ro, 23-летний футболист мог заработать в четыре раза больше, чем получает в составе нынешней команды – «Динамо» из Бухареста. Однако, румынский полузащитник отказался играть в Премьер-лиге.

«Это было очень выгодное предложение, и для клуба, и для меня. Я мог ни о чем не думать, если бы согласился перейти в «Металлист 1925», но меня так воспитали: не всё в жизни сводится к деньгам. По крайней мере, так считаем мы с семьёй. Я не думаю, что переход в этот клуб – шаг вперед в футбольном плане.

И наконец, я дал обещание болельщикам «Динамо». Я сказал, что хочу завоевать титул, нужно выполнить это обещание.

Ситуация там, в Украине, неопределенная, но, очевидно, футболисты, которые туда едут, считают, что у них будет дополнительная охрана. Я об этом особо не задумывался.

Как я уже говорил, моя душа принадлежит «Динамо», и я хочу завершить этот чемпионат здесь», – заявил капитан бухарестского клуба.