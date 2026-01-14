Металлист 1925 предложил четыре млн евро за экс-игрока лондонского Арсенала

Полузащитник сборной Румынии Каталин Кыржан может продолжить карьеру в чемпионате Украины и присоединиться к харьковскому «Металлисту 1925».

По информации Fanatik, бухарестское «Динамо» получило предложение о трансфере игрока – украинский клуб предложил четыре миллиона евро.

«Динамо» предложили четыре миллиона евро, что, безусловно, станет более чем существенной финансовой поддержкой для клуба. В настоящее время румынский клуб имеет дефицит в размере как раз этой суммы», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Кыржын провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт 24-летнего полузащитника истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

С июля 2019 года по июля 2024-го Каталин находился в структуре лондонского «Арсенала», где играл за команды U-18 и U-21.