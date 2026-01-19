Эксперт: «Сага с Чоботенко и Гуцуляком не пойдет на пользу Полесью»

В последние годы «Полесье» часто становится главным ньюзмейкером в УПЛ. Можно вспомнить недавнюю историю с назначением малоизвестного Имада Ашура главным тренером команды.

Или январское отстранение от основной команды Сергея Чоботенко и Алексея Гуцуляка за нежелание продлевать контракт и неожиданное решение клубного руководства уже через несколько дней дать задний ход и разрешить им присоединиться к «Полесью» на сборе в Испании.

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти пертурбации в житомирской команде.

Конечно, они не пойдут в пользу «Полесья», которое часто, образно говоря, отождествляет себя с волчьей стаей. Как видите, случился досадный сбой, когда два ведущих игрока поставили свои интересы выше командных.

Хотя, по-моему, у Чоботенко и Гуцуляка – завышенная самооценка, своими действиями на футбольном поле они не дотягивают до уровня, который позволял бы претендовать на роль лидеров. И если Гуцуляк еще в определенной степени реабилитировался благодаря успешным выступлениям за национальную сборную Украины, то у Чоботенко нет козырей.

Кстати, меня неприятно удивило, что в этой истории неизвестна позиция главного тренера Руслана Ротаня. Более того, такое впечатление, что он вообще сторонний наблюдатель. Все свелось к отношениям президента ФК Геннадия Буткевича с Чоботенко и Гуцуляком.

Поэтому будет интересно, как скажется их возврат на микроклимат в команде. Тем более, что турнирное положение команды будет заставлять каждого игрока действовать через не могу.

Готовы ли к этому Чоботенко и Гуцуляк? В конце концов неизвестно, будет ли доверять им Ротань? Как видите, хватает вопросов, на которые нет четких ответов».