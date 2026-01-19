Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Сага с Чоботенко и Гуцуляком не пойдет на пользу Полесью»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 09:29 |
Эксперт: «Сага с Чоботенко и Гуцуляком не пойдет на пользу Полесью»

Олег Федорчук – о первом громком скандале в УПЛ в 2026 году

Эксперт: «Сага с Чоботенко и Гуцуляком не пойдет на пользу Полесью»
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

В последние годы «Полесье» часто становится главным ньюзмейкером в УПЛ. Можно вспомнить недавнюю историю с назначением малоизвестного Имада Ашура главным тренером команды.

Или январское отстранение от основной команды Сергея Чоботенко и Алексея Гуцуляка за нежелание продлевать контракт и неожиданное решение клубного руководства уже через несколько дней дать задний ход и разрешить им присоединиться к «Полесью» на сборе в Испании.

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти пертурбации в житомирской команде.

Конечно, они не пойдут в пользу «Полесья», которое часто, образно говоря, отождествляет себя с волчьей стаей. Как видите, случился досадный сбой, когда два ведущих игрока поставили свои интересы выше командных.

Хотя, по-моему, у Чоботенко и Гуцуляка – завышенная самооценка, своими действиями на футбольном поле они не дотягивают до уровня, который позволял бы претендовать на роль лидеров. И если Гуцуляк еще в определенной степени реабилитировался благодаря успешным выступлениям за национальную сборную Украины, то у Чоботенко нет козырей.

Кстати, меня неприятно удивило, что в этой истории неизвестна позиция главного тренера Руслана Ротаня. Более того, такое впечатление, что он вообще сторонний наблюдатель. Все свелось к отношениям президента ФК Геннадия Буткевича с Чоботенко и Гуцуляком.

Поэтому будет интересно, как скажется их возврат на микроклимат в команде. Тем более, что турнирное положение команды будет заставлять каждого игрока действовать через не могу.

Готовы ли к этому Чоботенко и Гуцуляк? В конце концов неизвестно, будет ли доверять им Ротань? Как видите, хватает вопросов, на которые нет четких ответов».

По теме:
Григорчук хочет пригласить в Черноморец звездного украинского футболиста
БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»
Источник: Гуцуляк и Полесье в вопросе нового контракта не продвинулись
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Гуцуляк Сергей Чоботенко Геннадий Буткевич Руслан Ротань Олег Федорчук инсайд продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
