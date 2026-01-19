В матче 27-го тура Лиги 1 (третьего дивизиона) чемпионата Англии между командами Стокпорт Каунти и Ротерхэм Юнайтед произошел один из самых курьезных автоголов сезона.

На 42-й минуте встречи голкипер хозяев Бен Хинчлифф перехватил неточный кросс соперника и попытался быстро ввести мяч в игру. Однако его удар попал прямо в спину партнеру по команде Джозефу Олову, после чего мяч отскочил в собственные ворота.

Этот курьезный эпизод стал одним из трех автоголов в матче, но не помешал Стокпорту одержать победу со счетом 3:2.

Этот автогол активно обсуждают в соцсетях как один из самых курьезных моментов чемпионата, который может претендовать на звание автогола года.

Стокпорт Каунти имеет 45 очков и находится на 4-м месте в таблице, Ротерхэм Юнайтед остается одним из аутсайдеров с 24 баллами.

Чемпионат Англии. Лига 1. 27-й тур, 17 января 2026

Стокпорт Каунти – Ротерхэм Юнайтед – 3:2

Голы: Реггетт, 13 (автогол), Доусон, 55 (автогол), Андреассон, 76 – Олову, 42 (автогол), Номб, 60

ВИДЕО. Подвох для вратаря. Курьезный автогол забит в чемпионате Англии

Видеообзор матча с тремя автоголами. Стокпорт – Роттерхэм – 3:2