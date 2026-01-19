Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Подвох для вратаря. Курьезный автогол забит в чемпионате Англии
Англия
19 января 2026, 06:23 | Обновлено 19 января 2026, 06:38
349
0

ВИДЕО. Подвох для вратаря. Курьезный автогол забит в чемпионате Англии

Неожиданный момент произошел в матче команд Стокпорт Каунти и Ротерхэм

19 января 2026, 06:23 | Обновлено 19 января 2026, 06:38
349
0
ВИДЕО. Подвох для вратаря. Курьезный автогол забит в чемпионате Англии
YouTube

В матче 27-го тура Лиги 1 (третьего дивизиона) чемпионата Англии между командами Стокпорт Каунти и Ротерхэм Юнайтед произошел один из самых курьезных автоголов сезона.

На 42-й минуте встречи голкипер хозяев Бен Хинчлифф перехватил неточный кросс соперника и попытался быстро ввести мяч в игру. Однако его удар попал прямо в спину партнеру по команде Джозефу Олову, после чего мяч отскочил в собственные ворота.

Этот курьезный эпизод стал одним из трех автоголов в матче, но не помешал Стокпорту одержать победу со счетом 3:2.

Этот автогол активно обсуждают в соцсетях как один из самых курьезных моментов чемпионата, который может претендовать на звание автогола года.

Стокпорт Каунти имеет 45 очков и находится на 4-м месте в таблице, Ротерхэм Юнайтед остается одним из аутсайдеров с 24 баллами.

Чемпионат Англии. Лига 1. 27-й тур, 17 января 2026

Стокпорт Каунти – Ротерхэм Юнайтед – 3:2

Голы: Реггетт, 13 (автогол), Доусон, 55 (автогол), Андреассон, 76 – Олову, 42 (автогол), Номб, 60

ВИДЕО. Подвох для вратаря. Курьезный автогол забит в чемпионате Англии

Видеообзор матча с тремя автоголами. Стокпорт – Роттерхэм – 3:2

По теме:
Миколенко уже 18 матчей подряд играет в стартовом составе Эвертона
Коджаэлиспор – Трабзонспор – 1:2. Зубков отдал ассист на 90+1. Видео голов
ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге
чемпионат Англии по футболу Стокпорт Каунти Ротерхэм курьезы видео голов и обзор автогол выбор редакции видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18 января 2026, 09:41 2
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»

Тренер – об усилении каталонского клуба

Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
Футбол | 19 января 2026, 07:22 0
Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо

У Мацея Кендзерека нет таких целей

ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Футбол | 19.01.2026, 03:40
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 67
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем