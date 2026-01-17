Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте
Англия
17 января 2026, 22:17 | Обновлено 17 января 2026, 22:28
ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте

Тимур Тутеров отличился забитым мячом за Эксетер Сити в игре со Стивенэдж

ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте
ФК Эксетер Сити. Гол Тимура Тутерова

Украинский форвард Тимур Тутеров ярко заявил о себе в первом матче за английский клуб Лиги 1.

Дебют украинца за Эксетер Сити получился очень удачным, он отличился голом в поединке 27 тура третьего дивизиона Англии против Стивенэдж.

Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Тутеров появился на поле на 60-й минуте и поставил точку в матче. Украинец забил на 90+8 минуте, оформив гол в своем дебютном матче.

Нападающий выступает за Эксетер Сити на правах аренды из клуба АПЛ Сандерленд.

Англия. Лига 1, 27-й тур, 17 января 2026

Эксетер Сити – Стивенэдж – 3:0

Голы: Верем, 49 (пен), Брирли, 73, Тутеров, 90+8

Видео голов и обзор матча

