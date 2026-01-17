ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте
Тимур Тутеров отличился забитым мячом за Эксетер Сити в игре со Стивенэдж
Украинский форвард Тимур Тутеров ярко заявил о себе в первом матче за английский клуб Лиги 1.
Дебют украинца за Эксетер Сити получился очень удачным, он отличился голом в поединке 27 тура третьего дивизиона Англии против Стивенэдж.
Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.
Тутеров появился на поле на 60-й минуте и поставил точку в матче. Украинец забил на 90+8 минуте, оформив гол в своем дебютном матче.
Нападающий выступает за Эксетер Сити на правах аренды из клуба АПЛ Сандерленд.
Англия. Лига 1, 27-й тур, 17 января 2026
Эксетер Сити – Стивенэдж – 3:0
Голы: Верем, 49 (пен), Брирли, 73, Тутеров, 90+8
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0
Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте