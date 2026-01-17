ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб

Украинский нападающий Тимур Тутеров забил в дебютном матче за «Эксетер Сити» – это был поединок 27-го тура третьего английского дивизиона против «Стивенэджа» дома.

Игра состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Эксетере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Тютеров вышел на поле только на 60-й минуте, но на 90+8-й сумел отличиться забитым мячом.

Тимур выступает за «Эксетер Сити» на правах аренды.

