Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
Англия
17 января 2026, 19:09 |
781
0

ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб

Тимур Тутеров отметился голом за Эксетер Сити

17 января 2026, 19:09 |
781
0
ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
Twitter

Украинский нападающий Тимур Тутеров забил в дебютном матче за «Эксетер Сити» – это был поединок 27-го тура третьего английского дивизиона против «Стивенэджа» дома.

Игра состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Эксетере и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тютеров вышел на поле только на 60-й минуте, но на 90+8-й сумел отличиться забитым мячом.

Тимур выступает за «Эксетер Сити» на правах аренды.

ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб

По теме:
Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
Эксетер Сити Тимур Тутеров чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17 января 2026, 16:55 0
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок начнется 17 января в 19:30 по Киеву

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17 января 2026, 14:40 8
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Футбол | 17.01.2026, 02:22
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем