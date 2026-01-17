Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Суперорлы выиграли футбольную лотерею, и Мохамед Салах остался без наград
Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.
В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).
Основное время поединка завершилось без забитых мячей. В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.
Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш), что и стало решающим фактором.
Суперорлы завоевали бронзовые награды КАН, а фараоны остались без медалей.
Кубок африканских наций
Матч за 3-е место, 17 января 2026 года. Касабланка (Марокко)
Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)
