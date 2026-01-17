Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Кубок Африки
Египет
17.01.2026 18:00 – FT 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
17 января 2026, 20:23 | Обновлено 17 января 2026, 20:28
1600
0

Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки

Суперорлы выиграли футбольную лотерею, и Мохамед Салах остался без наград

17 января 2026, 20:23 | Обновлено 17 января 2026, 20:28
1600
0
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.

В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время поединка завершилось без забитых мячей. В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.

Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш), что и стало решающим фактором.

Суперорлы завоевали бронзовые награды КАН, а фараоны остались без медалей.

Кубок африканских наций

Матч за 3-е место, 17 января 2026 года. Касабланка (Марокко)

Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)

Фотогалерея

По теме:
Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Салах и Осимхен. Составы на матч за бронзу КАН между Египтом и Нигерией
«Это ненормально». Сенегал жалуется на условия подготовки к финалу КАН
сборная Египта по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций серия пенальти Мохамед Салах Виктор Осимхен Омар Мармуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17 января 2026, 10:29 1
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем

Владислав и Виктор Цыганков помогли команде одолеть «Эспаньол» со счетом 2:0

Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17 января 2026, 16:26 18
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити

«Красные дьяволы» убедительно сыграли в дерби, одержав первую победу под руководством Каррика.

ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
Футбол | 17.01.2026, 20:13
ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 8
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем