Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки

Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.

В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

Основное время поединка завершилось без забитых мячей. В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.

Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш), что и стало решающим фактором.

Суперорлы завоевали бронзовые награды КАН, а фараоны остались без медалей.

Кубок африканских наций

Матч за 3-е место, 17 января 2026 года. Касабланка (Марокко)

Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)

