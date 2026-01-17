Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.

В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.

Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш).

Кубок африканских наций

Матч за 3-е место, 17 января 2026. Касабланка (Марокко)

Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)

Серия пенальти: Деле-Баширу (не забил), Салах (не забил), Адамс (0:1), Мармуш (не забил), Симон (0:2), Рабиа (1:2), Ивоби (1:3), Сабер (2:3), Лукман (2:4)

