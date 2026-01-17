Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4). Серия пенальти за бронзу КАН. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча за третье место Кубка африканских наций
Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.
В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).
В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.
Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш).
Кубок африканских наций
Матч за 3-е место, 17 января 2026. Касабланка (Марокко)
Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)
Серия пенальти: Деле-Баширу (не забил), Салах (не забил), Адамс (0:1), Мармуш (не забил), Симон (0:2), Рабиа (1:2), Ивоби (1:3), Сабер (2:3), Лукман (2:4)
Видеообзор матча
События матча
