  4. Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4). Серия пенальти за бронзу КАН. Видеообзор
Кубок Африки
Египет
17.01.2026 18:00 – FT 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Нигерия
Кубок африканских наций
17 января 2026, 21:43 | Обновлено 17 января 2026, 21:45
Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4). Серия пенальти за бронзу КАН. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча за третье место Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нигерии получила бронзовые медали Кубок африканских наций.

В матче за третье место в Касабланке нигерийцы обыграли Египет в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

В серии пенальти точнее были футболисты Нигерии, реализовавшие четыре удара против двух у соперника.

Египтяне не использовали сразу две попытки (помешали Мохамед Салах и Омар Мармуш).

Кубок африканских наций

Матч за 3-е место, 17 января 2026. Касабланка (Марокко)

Египет – Нигерия – 0:0 (пен. 2:4)

Серия пенальти: Деле-Баширу (не забил), Салах (не забил), Адамс (0:1), Мармуш (не забил), Симон (0:2), Рабиа (1:2), Ивоби (1:3), Сабер (2:3), Лукман (2:4)

Видеообзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Нигерия).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Mahmoud Saber (Египет).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Ивоби (Нигерия).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Рабиа (Египет).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Моузес Саймон (Нигерия).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Акор Адамс (Нигерия).
сборная Египта по футболу сборная Нигерии по футболу серия пенальти Мохамед Салах Рами Рабиа Алекс Ивоби Адемола Лукман выбор редакции видео голов и обзор Виктор Осимхен Мойзес Симон Акор Адамс Омар Мармуш Кубок африканских наций Фисайо Деле-Баширу
