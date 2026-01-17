Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Кубок Африки
Египет
17.01.2026 18:00 - : -
Нигерия
Кубок африканских наций
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций

Поединок состоится 17 января в 18:00 по Киеву

Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Коллаж Sport.ua

17 января, в матче за третье место на Кубке Африки сыграют Египет – Нигерия. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Египет

У «фараонов» на этом турнире не было простых матчей, начали они с волевой победы над Зимбабве, забив решающий мяч в компенсированное время. Далее обыграли Южную Африку – 1:0, здесь пришлось провести в меньшинстве весь второй тайм. В последнем туре расписали нулевую ничью с Анголой, чего хватило для первого места в группе.

В 1/8 финала прошли неуступчивый Бенин – 3:1, но для определения победителя понадобился овертайм. Настоящая заруба получилась в четвертьфинале против Кот-д’Ивуар, в итоге, победа со счетом 3:2. В финал Салаха и компанию не пустил Сенегал, единственный гол в матче забил бывший одноклубник Мо, Садио Мане – 0:1. Не сыграет из-за перебора желтых карточек Абдельмагид, травмирован Хамди, предварительно не сыграют лидеры Салах и Мармуш, которым дают отдых, но здесь надо дождаться официального оглашения составов.

Нигерия

«Суперолы» выглядели уверенно и зрелищно на этом турнире, выиграв все матчи до полуфинала. На групповом этапе нигерийцы одолели Танзанию – 2:1, Тунис – 3:2 и Уганду – 3:1. В 1/8 финала не оставили шансов Мозамбику – 4:0, а далее без проблем прошли Алжир – 2:0.

В полуфинале против хозяев турнира Марокко, «суперорлы» отыграли крайне робко, всего два удара по воротам за 120 минут, у соперника их было 16. Дело дошло до серии пенальти, так как забитых мячей не было, марокканцы оказались точнее. Не сыграет из-за перебора желтых карточек Бесси, травмирован Дессер, предварительно получит отдых Оньека.

Личные встречи

У команд солидная история очных противостояний, где они играли с переменным успехом. Последний раз соперники пересекались месяц назад, тогда в товарищеской встрече египтяне выиграли со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.25 для Египта и 2.08 для Нигерии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

В матчах за третье место обычно уже нет такого давления, как в полуфиналах или финале. Обе команды уже не возьмут главный трофей, но при этом, могут победой завершить турнир. Нигерийцы котируются небольшими фаворитами, с чем я согласен, ведь они смотрелись интереснее предстоящего соперника на этом Кубке Африки. Думаю, команды смогут раскрепоститься, поэтому ставлю на тотал больше 2,5 голов за 2,1.

Прогноз Sport.ua
Египет
17 января 2026 -
18:00
Нигерия
Тотал больше 2.5 2.10
сборная Египта по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
