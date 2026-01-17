17 января в 18:00 проходит матч за бронзу Кубка африканских наций.

В поединка за третье место Египет и Нигерия играют на арене Стад Мохамед V в марокканском городе Касабланка .

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

СБорная Египта в 1/8 финала обыграла Бенин (3:1 д.в), затем взяла верх над Кот-д'Ивуаром (3:2), а в полуфинале проиграла Сенегалу (0:1).

Сборная Нигерии в плей-оф победила команды Мозамбика (4:0) и Алжира (2:0), а в полуфинале уступила Марокко по пенальти (0:0, пен. 2:4).

Финальная игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Сетка плей-офф

Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.