Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Египет
17.01.2026 18:00 - : -
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
17 января 2026, 09:17 | Обновлено 17 января 2026, 09:52
25
0

Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 18:00 поединок за третье место Кубка африканских наций

17 января 2026, 09:17 | Обновлено 17 января 2026, 09:52
25
0
Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 января в 18:00 проходит матч за бронзу Кубка африканских наций.

В поединка за третье место Египет и Нигерия играют на арене Стад Мохамед V в марокканском городе Касабланка .

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

СБорная Египта в 1/8 финала обыграла Бенин (3:1 д.в), затем взяла верх над Кот-д'Ивуаром (3:2), а в полуфинале проиграла Сенегалу (0:1).

Сборная Нигерии в плей-оф победила команды Мозамбика (4:0) и Алжира (2:0), а в полуфинале уступила Марокко по пенальти (0:0, пен. 2:4).

Финальная игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Сетка плей-офф

Египет – Нигерия. Матч за бронзу КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Египет – Нигерия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. «Пророк», обещавший победу Мали на Кубке Африки, арестован
Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го
сборная Нигерии по футболу смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Египта по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17 января 2026, 08:20 1
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
Футбол | 17.01.2026, 08:49
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 07:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
15.01.2026, 13:19
Теннис
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем