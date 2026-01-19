Лучший тренер мира может возглавить Барселону

«Барселона» нашла двух кандидатов на замену немецкому тренеру Ханс-Дитеру Флику. Об этом сообщает Альфредо Мартинес.

По информации источника, ими являются испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета и коуч «ПСЖ» Луис Энрике. Второй был признан лучшим тренером года по версии IFFHS.

Ханс-Дитер Фли работает с «Барселоной» с лета 2024 года За это время он завоевал с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и два Суперкубка, а также впервые 2019 вывел «сине-гранатовых» в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике может возглавить «Реал».