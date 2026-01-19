Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 января 2026, 09:29 | Обновлено 19 января 2026, 09:31
416
0

7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026

Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…

19 января 2026, 09:29 | Обновлено 19 января 2026, 09:31
416
0
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Летом нынешнего года в США, Канаде и Мексике состоится розыгрыш финальной части 23-го чемпионата мира по футболу. Сыграть на этом турнире мечтают все без исключения футболисты-профессионалы, начиная от звезд первой величины вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду и заканчивая теми игроками, чьи фамилии не столь известны (возможно, лишь пока) широкой общественности.

Впрочем, ближайший мундиаль уже рискуют пропустить ряд звездных и просто очень известных футболистов. Причина тому – проблемы со здоровьем…

Йошко Гвардиол

Возраст: 23 года
Гражданство: Хорватия
Клуб: Манчестер Сити

Ключевой центрбек Манчестер Сити Йошко Гвардиол, который выступает за «горожан» с лета 2023 года, получил тяжелую травму совсем недавно – в начале января 2026-го в поединке против Челси, который завершился со счетом 1:1. В результате медицинского обследования у Гвардиола диагностировали перелом малоберцовой кости правой ноги. Медики Манчестер Сити практически сразу же дали понять тренерскому штабу и руководству клуба, что на хорвата в концовке текущего сезона уже можно не рассчитывать. Ориентировочные сроки восстановления Йошко составляют порядка четырех месяцев. Однако это наиболее благоприятный прогноз, так как восстановление может затянуться и на пять, и на шесть месяцев.

Теоретически, если Гвардиол вернется из лазарета ближе к концу мая, то у него будет возможность попасть в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026. Конечно, ехать за океан центрбеку придется без игровой практики и в далеко не лучших кондициях, но… Без Йошко сборная Хорватии точно многое потеряет, ведь к своим 23 годам на счету Гвардиола уже 46 матчей и 4 забитых мяча за «шашечных».

Такуми Минамино

Возраст: 30 лет
Гражданство: Япония
Клуб: Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Возможно, Такуми Минамино и не является звездой мирового футбола, однако в родной Японии он точно может похвастаться таким статусом. В прошлом этот вингер на протяжении двух с половиной лет был на контракте в Ливерпуле, однако стать для «красных» важной фигурой у Такуми так и не вышло. В результате с лета 2022 года Минамино выступает во Франции за Монако, который заплатил за его трансфер англичанам отнюдь немаленькие как для себя 15 миллионов евро.

В Монако Минамино стабильно ключевой исполнитель, однако 21 декабря минувшего года в матче 5-го круга Кубка Франции против Осера (2:1) японский хавбек получил травму, а впоследствии медики установили, что речь идет о разрыве крестообразной связки колена. Привычный срок восстановления в таких случаях составляет 6-9 месяцев, что практически ставит крест на надеждах Такуми сыграть на ЧМ-2026. Потребуется настоящее чудо, чтобы хавбек, на счету которого 73 матча за сборную Японии и который в октябре своим голом помог «синим самураям» обыграть в спарринге Бразилию (3:2), все-таки принял участие в турнире в США, Канаде и Мексике.

Мохаммед Салису

Возраст: 26 лет
Гражданство: Гана
Клуб: Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Одноклубник Минамино и один из сильнейших игроков нынешней сборной Ганы Мохаммед Салису также рискует не сыграть на ЧМ-2026. Экс-футболист Саугемптона, за которого Монако в августе 2023 года заплатил 15 миллионов евро, получил травму в начале января нынешнего года и также с очень высокой долей вероятности не сможет отправиться в США, Канаду и Мексику в качестве футболиста своей национальной команды.

У Салису медики диагностировали надрыв крестообразной связки колена. В теории это может означать, что Мохаммед пропустит чуть меньше, чем мог бы при разрыве, однако… В ближайшее время Салису предстоит пройти еще несколько дополнительных осмотров, которые должны будут помочь выявить степень серьезности его повреждения и установить, какое лечение целесообразней будет выбрать. И тут существует риск, что при дообследовании у африканца выявят все-таки более серьезные повреждения, чем предполагается ныне. Тогда он точно не сможет сыграть на ЧМ-2026, хотя пока никаких конкретных сроков восстановления врачи вообще не дают. Ясно только, что речь идет о месяцах, а не о днях или неделях…

Андреас Кристенсен

Возраст: 29 лет
Гражданство: Дания
Клуб: Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании пока еще даже не квалифицировалась на ЧМ-2026. В марте этой команде предстоит сыграть в плей-офф сперва против Северной Македонии, а в случае успеха – против победителя пары Чехия – Ирландия. Впрочем, датчане видятся фаворитами для многих, хотя выгрызать путевку на турнир в США, Канаду и Мексику им точно придется без ключевого футболиста обороны Андреаса Кристенсена.

29-летний центрбек Барселоны, который в последние годы утратил роль важной фигуры для «блаугранас» во многом по причине частых проблем со здоровьем, в конце декабря минувшего года получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена и избрал консервативный метод лечения, который в теории оставляет ему больше шансов все-таки сыграть на ЧМ-2026 летом, если Дания сумеет туда квалифицироваться.

Эдер Милитао

Возраст: 27 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря 2025 года стало известно, что центрбек Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао получил травму. Речь шла о разрыве мышцы на левом бедре, вследствие чего медики постановили, что на полноценное восстановление у бразильца уйдет порядка четырех месяцев. Фактически на футбольном поле Милитао мы должны будем увидеть уже к началу апреля, то есть за два месяца до старта ЧМ-2026.

Казалось бы, в чем здесь риск для Эдера пропустить мундиаль в США, Канаде и Мексике? А проблема в том, что в последние годы Милитао в буквальном смысле слова стал «стеклянным». Его преследует травма за травмой. Мышечные повреждения вместе с проблемами крестообразных связок колена стали для бразильского центрбека уже едва ли не «хроникой», из-за чего никто не может выразить уверенность по поводу реальных игровых кондиций и способностей Милитао все-таки поехать летом в Северную Америку. Стоит отметить, что на ЧМ-2022 Эдер провел за «селесао» четыре матча – два на групповой стадии, а также в 1/8 финала против Южной Кореи (4:1) и в 1/4 финала против Хорватии (1:1, 2:4 – по пенальти).

Джастин Клюйверт

Возраст: 26 лет
Гражданство: Нидерланды
Клуб: Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник Борнмута и сборной Нидерландов Джастин Клюйверт – сын легендарного экс-форварда «оранжевых» Патрика Клюйверта – также может оказаться в унылой компании тех, кто пропустит финальную часть ЧМ-2026 из-за проблем со здоровьем. 4 января Джастину прооперировали проблемное колено и теперь медики будут пытаться поставить его на ноги в максимально кратчайшие сроки, чтобы Клюйверт продолжал быть полезным как Борнмуту, так и сборной Нидерландов.

Пока прогнозы таковы, что Джастин вернется к апрелю. Это позволит футболисту реализовать свою мечту и сыграть на чемпионате мира, тем более, что в квалификации Джастин поучаствовал в шести поединках, отличившись одной результативной передачей. Однако загадывать наперед можно сколько угодно, и куда важнее, как на самом деле пойдет процесс восстановления Клюйверта, который только в минувшем году из-за различных травм и проблем со здоровьем пропустил в общей сложности два календарных месяца…

Леви Колуилл

Возраст: 22 года
Гражданство: Англия
Клуб: Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой центральный защитник Леви Колуилл многим обозревателям виделся одной из ключевых фигур в процессе омоложения состава в национальной сборной Англии. В стане «трех львов» Колуилл дебютировал еще в октябре 2023-го, и ожидалось, что он поедет на ЧМ-2026, так как в родном Челси в минувшем году стал основным исполнителем и ныне на портале Transfermarkt оценивается аж в 50 миллионов евро, но…

В августе 2025-го Леви порвал «кресты», из-за чего надолго остался вне футбола. Согласно последних прогнозов восстановление Колуилла ожидается к концу мая или началу июня, и крайне маловероятно, что это поспособствует вызову центрбека Челси в расположение сборной Англии на ЧМ-2026. В конце концов, Томасу Тухелю в США, Канаде и Мексике будут нужны максимально подготовленные футболисты, способные наконец-то всерьез побороться за титул, а не ограничиваться вылетом на ранней стадии или мужественной борьбой почти до конца, но без завоевания трофея. Футбольная Англия, напомним, заждалась второго чемпионства, ведь свое дебютное и первое завоевала еще на ЧМ-1966.

По теме:
Зидан возвращается. Француз возглавит одну из сильнейших сборных мира
Йожеф САБО: «Благодаря ему сборная Украины сумела пробиться в плей-офф ЧМ»
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу Йошко Гвардиол Такуми Минамино Мохаммед Салису Андреас Кристенсен Эдер Милитао Джастин Клюйверт Леви Колуилл
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Биатлон | 18 января 2026, 16:37 8
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Динамо планирует подписать форварда, известна судьба двоих легионеров
Футбол | 19.01.2026, 07:31
Динамо планирует подписать форварда, известна судьба двоих легионеров
Динамо планирует подписать форварда, известна судьба двоих легионеров
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем