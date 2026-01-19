7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026

Летом нынешнего года в США, Канаде и Мексике состоится розыгрыш финальной части 23-го чемпионата мира по футболу. Сыграть на этом турнире мечтают все без исключения футболисты-профессионалы, начиная от звезд первой величины вроде Лионеля Месси или Криштиану Роналду и заканчивая теми игроками, чьи фамилии не столь известны (возможно, лишь пока) широкой общественности.

Впрочем, ближайший мундиаль уже рискуют пропустить ряд звездных и просто очень известных футболистов. Причина тому – проблемы со здоровьем…

Йошко Гвардиол

Возраст: 23 года

Гражданство: Хорватия

Клуб: Манчестер Сити

Ключевой центрбек Манчестер Сити Йошко Гвардиол, который выступает за «горожан» с лета 2023 года, получил тяжелую травму совсем недавно – в начале января 2026-го в поединке против Челси, который завершился со счетом 1:1. В результате медицинского обследования у Гвардиола диагностировали перелом малоберцовой кости правой ноги. Медики Манчестер Сити практически сразу же дали понять тренерскому штабу и руководству клуба, что на хорвата в концовке текущего сезона уже можно не рассчитывать. Ориентировочные сроки восстановления Йошко составляют порядка четырех месяцев. Однако это наиболее благоприятный прогноз, так как восстановление может затянуться и на пять, и на шесть месяцев.

Теоретически, если Гвардиол вернется из лазарета ближе к концу мая, то у него будет возможность попасть в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026. Конечно, ехать за океан центрбеку придется без игровой практики и в далеко не лучших кондициях, но… Без Йошко сборная Хорватии точно многое потеряет, ведь к своим 23 годам на счету Гвардиола уже 46 матчей и 4 забитых мяча за «шашечных».

Такуми Минамино

Возраст: 30 лет

Гражданство: Япония

Клуб: Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Возможно, Такуми Минамино и не является звездой мирового футбола, однако в родной Японии он точно может похвастаться таким статусом. В прошлом этот вингер на протяжении двух с половиной лет был на контракте в Ливерпуле, однако стать для «красных» важной фигурой у Такуми так и не вышло. В результате с лета 2022 года Минамино выступает во Франции за Монако, который заплатил за его трансфер англичанам отнюдь немаленькие как для себя 15 миллионов евро.

В Монако Минамино стабильно ключевой исполнитель, однако 21 декабря минувшего года в матче 5-го круга Кубка Франции против Осера (2:1) японский хавбек получил травму, а впоследствии медики установили, что речь идет о разрыве крестообразной связки колена. Привычный срок восстановления в таких случаях составляет 6-9 месяцев, что практически ставит крест на надеждах Такуми сыграть на ЧМ-2026. Потребуется настоящее чудо, чтобы хавбек, на счету которого 73 матча за сборную Японии и который в октябре своим голом помог «синим самураям» обыграть в спарринге Бразилию (3:2), все-таки принял участие в турнире в США, Канаде и Мексике.

Мохаммед Салису

Возраст: 26 лет

Гражданство: Гана

Клуб: Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Одноклубник Минамино и один из сильнейших игроков нынешней сборной Ганы Мохаммед Салису также рискует не сыграть на ЧМ-2026. Экс-футболист Саугемптона, за которого Монако в августе 2023 года заплатил 15 миллионов евро, получил травму в начале января нынешнего года и также с очень высокой долей вероятности не сможет отправиться в США, Канаду и Мексику в качестве футболиста своей национальной команды.

У Салису медики диагностировали надрыв крестообразной связки колена. В теории это может означать, что Мохаммед пропустит чуть меньше, чем мог бы при разрыве, однако… В ближайшее время Салису предстоит пройти еще несколько дополнительных осмотров, которые должны будут помочь выявить степень серьезности его повреждения и установить, какое лечение целесообразней будет выбрать. И тут существует риск, что при дообследовании у африканца выявят все-таки более серьезные повреждения, чем предполагается ныне. Тогда он точно не сможет сыграть на ЧМ-2026, хотя пока никаких конкретных сроков восстановления врачи вообще не дают. Ясно только, что речь идет о месяцах, а не о днях или неделях…

Андреас Кристенсен

Возраст: 29 лет

Гражданство: Дания

Клуб: Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании пока еще даже не квалифицировалась на ЧМ-2026. В марте этой команде предстоит сыграть в плей-офф сперва против Северной Македонии, а в случае успеха – против победителя пары Чехия – Ирландия. Впрочем, датчане видятся фаворитами для многих, хотя выгрызать путевку на турнир в США, Канаду и Мексику им точно придется без ключевого футболиста обороны Андреаса Кристенсена.

29-летний центрбек Барселоны, который в последние годы утратил роль важной фигуры для «блаугранас» во многом по причине частых проблем со здоровьем, в конце декабря минувшего года получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена и избрал консервативный метод лечения, который в теории оставляет ему больше шансов все-таки сыграть на ЧМ-2026 летом, если Дания сумеет туда квалифицироваться.

Эдер Милитао

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря 2025 года стало известно, что центрбек Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао получил травму. Речь шла о разрыве мышцы на левом бедре, вследствие чего медики постановили, что на полноценное восстановление у бразильца уйдет порядка четырех месяцев. Фактически на футбольном поле Милитао мы должны будем увидеть уже к началу апреля, то есть за два месяца до старта ЧМ-2026.

Казалось бы, в чем здесь риск для Эдера пропустить мундиаль в США, Канаде и Мексике? А проблема в том, что в последние годы Милитао в буквальном смысле слова стал «стеклянным». Его преследует травма за травмой. Мышечные повреждения вместе с проблемами крестообразных связок колена стали для бразильского центрбека уже едва ли не «хроникой», из-за чего никто не может выразить уверенность по поводу реальных игровых кондиций и способностей Милитао все-таки поехать летом в Северную Америку. Стоит отметить, что на ЧМ-2022 Эдер провел за «селесао» четыре матча – два на групповой стадии, а также в 1/8 финала против Южной Кореи (4:1) и в 1/4 финала против Хорватии (1:1, 2:4 – по пенальти).

Джастин Клюйверт

Возраст: 26 лет

Гражданство: Нидерланды

Клуб: Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник Борнмута и сборной Нидерландов Джастин Клюйверт – сын легендарного экс-форварда «оранжевых» Патрика Клюйверта – также может оказаться в унылой компании тех, кто пропустит финальную часть ЧМ-2026 из-за проблем со здоровьем. 4 января Джастину прооперировали проблемное колено и теперь медики будут пытаться поставить его на ноги в максимально кратчайшие сроки, чтобы Клюйверт продолжал быть полезным как Борнмуту, так и сборной Нидерландов.

Пока прогнозы таковы, что Джастин вернется к апрелю. Это позволит футболисту реализовать свою мечту и сыграть на чемпионате мира, тем более, что в квалификации Джастин поучаствовал в шести поединках, отличившись одной результативной передачей. Однако загадывать наперед можно сколько угодно, и куда важнее, как на самом деле пойдет процесс восстановления Клюйверта, который только в минувшем году из-за различных травм и проблем со здоровьем пропустил в общей сложности два календарных месяца…

Леви Колуилл

Возраст: 22 года

Гражданство: Англия

Клуб: Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой центральный защитник Леви Колуилл многим обозревателям виделся одной из ключевых фигур в процессе омоложения состава в национальной сборной Англии. В стане «трех львов» Колуилл дебютировал еще в октябре 2023-го, и ожидалось, что он поедет на ЧМ-2026, так как в родном Челси в минувшем году стал основным исполнителем и ныне на портале Transfermarkt оценивается аж в 50 миллионов евро, но…

В августе 2025-го Леви порвал «кресты», из-за чего надолго остался вне футбола. Согласно последних прогнозов восстановление Колуилла ожидается к концу мая или началу июня, и крайне маловероятно, что это поспособствует вызову центрбека Челси в расположение сборной Англии на ЧМ-2026. В конце концов, Томасу Тухелю в США, Канаде и Мексике будут нужны максимально подготовленные футболисты, способные наконец-то всерьез побороться за титул, а не ограничиваться вылетом на ранней стадии или мужественной борьбой почти до конца, но без завоевания трофея. Футбольная Англия, напомним, заждалась второго чемпионства, ведь свое дебютное и первое завоевала еще на ЧМ-1966.