Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Легендарный экс-футболист прокомментировал свое позорное решение
Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию:
«Моя рабочая поездка в москву вызвала бесконечные споры в течение нескольких дней. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который пропагандирует его ценности во всем мире. Я всегда делал это: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали, чтобы говорить о спорте, и я без проблем приеду в Киев с той же целью.
Тем не менее, если бы я получил рекомендацию от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колебался отказаться. Все остальное я считаю лишь лицемерием и спекуляциями тех, кто хочет получить видимость через мое имя».
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Про який спорт тут можна говорити. Це як їздити в пекло пропагувати безгрішне життя. Але вони цього не розуміють. Тому нам треба їм це доносити.