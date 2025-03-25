Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию:

«Моя рабочая поездка в москву вызвала бесконечные споры в течение нескольких дней. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который пропагандирует его ценности во всем мире. Я всегда делал это: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали, чтобы говорить о спорте, и я без проблем приеду в Киев с той же целью.

Тем не менее, если бы я получил рекомендацию от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колебался отказаться. Все остальное я считаю лишь лицемерием и спекуляциями тех, кто хочет получить видимость через мое имя».