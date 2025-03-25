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  4. Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Италия
25 марта 2025, 22:57 | Обновлено 25 марта 2025, 22:58
1245
5

Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»

Легендарный экс-футболист прокомментировал свое позорное решение

25 марта 2025, 22:57 | Обновлено 25 марта 2025, 22:58
1245
5
Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию:

«Моя рабочая поездка в москву вызвала бесконечные споры в течение нескольких дней. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который пропагандирует его ценности во всем мире. Я всегда делал это: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали, чтобы говорить о спорте, и я без проблем приеду в Киев с той же целью.

Тем не менее, если бы я получил рекомендацию от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колебался отказаться. Все остальное я считаю лишь лицемерием и спекуляциями тех, кто хочет получить видимость через мое имя».

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Дмитрий Вус Источник: ANSA
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inoj
А чому в Київ? Давай в Суми.
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+11
Archie1991
Тотті завжди був гімнюком на полі, плювки в обличчя і буцання ногами по голові всі пам'ятають. 
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+5
DK1970
Це з серії: мі політікой не інтересуємся. Падло бл.. 
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+4
IronValdemar
Українців ніхто не зрозуміє, поки не відчує це на своїй шкурі. Спілкувався з багатьма іноземцями. Вони як космонавти. Навіть не мають близького уявлення, що таке війна. Що таке методично з дня в день втрачати людей. Особливо дітей.
Про який спорт тут можна говорити. Це як їздити в пекло пропагувати безгрішне життя. Але вони цього не розуміють. Тому нам треба їм це доносити.
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+4
Dovbush
Запросити його до Харкова, Сум та Херсону.
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+3
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