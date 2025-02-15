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WTA
15 февраля 2025, 14:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:51
14333
9

Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ

Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой

15 февраля 2025, 14:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:51
14333
9
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде престижных соревнований украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 53) – первой ракетки мира в парном разряде.

Синякова в Дубае прошла квалификацию. На старте отбора она одолела Кристину Младенович из Франции (6:4, 6:0), а в решающем раунде прошла Жаклин Кристиан (6:3, 6:2).

Ранее Марта и Катерина между собой не играли. Точное время старта встречи будет известно позднее. Тысячник в ОАЭ пройдет с 16 по 22 февраля.

Помимо Костюк, в Дубае также выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые тоже уже получили первых оппоненток.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ТУРНИРА WTA 1000 В ДУБАЕ

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Марта Костюк Катерина Синякова WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Andromed
ну що казати, бажаємо удачі нашим українкам, щоб дійшли якомога далі в турнірі
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+3
Falko
Вони ж не пари гратимуть. Так що якісь шансики в Марти ще є ))
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+2
Андрій Заліщук
найважчий варіант із кваліфаєрок, але Марта фаворит явний буде
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+2
Muskrat2
Ой, вона ніяка. Парниця.
Ответить
+1
Олександр Науменко
Саме те, для набирання ходу.
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+1
introvert
Еліна по вуха загрузла в болотах, а от в Марти сітка цілком робоча. Калініна на виліт, Даяну не передбачиш.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Костюк занадто багато сил віддала на попередньому турнірі. Щоб проти такої "кваліфаєрки" це не аукнулося
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0
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