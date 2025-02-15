С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
15 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Украину на это тысячнике представят четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Свитолина в 1-м раунде сыграет против 15-й сеяной Анны Калинской. Если Элина пройдет «нейтралку», то далее встретится с победительницей противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия) – Клара Таусон (Дания).
Костюк на старте тысячника выйдет на корт против теннисистки, которая пройдет квалификацию. В случае победы, далее у Марты будет либо Донна Векич (Хорватия) с 16-м номером посева, либо обладательница wild card София Кенин (США).
Ястремская в 1-м круге поборется с Магдой Линетт из Польши. Если Даяна сможет обыграть Магду, то в 1/16 финала предстоит встреча либо с 13-й сеяной Беатрис Хаддад Майей (Бразилия), либо с Анастасией Потаповой.
Калинина в 1/32 финала встретится с Викторией Азаренко. Далее у Ангелины возможна вторая ракетка мира Ига Свентек.
Соревнования в Дубае пройдут с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является Жасмин Паолини.
Сетка турнира WTA 1000 в Дубае
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