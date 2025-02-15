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WTA
15 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:23
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С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае

Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

15 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:23
270
0
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

15 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украину на это тысячнике представят четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Свитолина в 1-м раунде сыграет против 15-й сеяной Анны Калинской. Если Элина пройдет «нейтралку», то далее встретится с победительницей противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия) – Клара Таусон (Дания).

Костюк на старте тысячника выйдет на корт против теннисистки, которая пройдет квалификацию. В случае победы, далее у Марты будет либо Донна Векич (Хорватия) с 16-м номером посева, либо обладательница wild card София Кенин (США).

Ястремская в 1-м круге поборется с Магдой Линетт из Польши. Если Даяна сможет обыграть Магду, то в 1/16 финала предстоит встреча либо с 13-й сеяной Беатрис Хаддад Майей (Бразилия), либо с Анастасией Потаповой.

Калинина в 1/32 финала встретится с Викторией Азаренко. Далее у Ангелины возможна вторая ракетка мира Ига Свентек.

Соревнования в Дубае пройдут с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является Жасмин Паолини.

Сетка турнира WTA 1000 в Дубае

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Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина жеребьевка WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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