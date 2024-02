Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 26) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В финале престижных соревнований итальянка обыграла Анну Калинскую (WTA 40) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Анна Калинская – Жасмин Паолини (Италия) – 6:4, 5:7, 5:7

Во втором сете Анна вела с брейком, но Жасмин сумела вернуться в игру и сравнять счет по партиям. В третьей партии Калинская подавала на матч при 5:4, но проиграла 4 гейма подряд (изначально у «нейтралки» было преимущество 5:3) и в итоге Жасмин вырвала победу.

Это была третья встреча девушек, Паолини выиграла 2-й очный поединок.

Для Жасмин это второй титул в карьере и первый на столь высоком уровне.

С понедельника итальянка обновит личный рекорд в рейтинге WTA и станет 14-й ракеткой мира.

Отметим, что на своем пути к трофею Паолини выиграла у Хаддад Майи, Фернандес, Саккари, Кырсти и теперь у Калинской. В четвертьфинале Жасмин должна была сыграть против Елены Рыбакиной, однако представительница Казахстана снялась с турнира.

